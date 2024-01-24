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體育

烏茲別克逼和澳洲 偕敘利亞出線16強

【明報專訊】亞洲盃B組昨演最後一輪，澳洲與烏茲別克隊言和1：1，分別以首、次名姿態攜手出線16強；同組的敘利亞隊則攻入今屆首個入球，以1：0小勝印度隊後，並已成為4支最佳第3名球隊之一，出線16強。

賽前兩戰全勝已篤定出線的澳洲隊，昨面對落後兩分緊隨居次的烏茲別克隊，戰至完半場前藉古辛尼恩基殺入禁區博得敵衛落地攔截時手球，主球證經視像裁判（VAR）覆核後判罰12碼，「袋鼠兵」由前鋒馬田保爾操刀射入，以1球領先半場。

換邊後烏茲別克極力反撲，並於79分鐘由馬沙利普夫左路傳中予同樣後備上陣的前鋒杜根巴耶夫頭槌頂入扳平，最終雙方言和1：1，澳洲3戰得7分首名出線，烏茲別克則以5分取次名過關。

同組的敘利亞隊則與印度隊戰至76分鐘，憑後備上陣的奧馬哈利賓接應隊友左路傳送，在禁區內力壓敵衛射入，是敘軍今屆首球，最終亦憑此入球以1球險勝，3戰得4分列第3名，成為6組其中4支最佳第3名球隊之一下出線16強，印度則3戰皆北包尾出局。

日本今末輪鬥印尼不容再失

另外，D組今晚迎來最後一輪，爭標熱門的日本隊上輪意外不敵伊拉克隊後，今面對同得3分的印尼隊不容再失；同組的伊拉克手持6分已提早篤定首名出線下，今將鬥兩戰皆北的越南隊。

（亞洲盃2023）

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