七度採訪亞洲盃 內地名記馬德興：國足最弱一屆

《體壇周報》副總編輯馬德興賽後向本報記者表示，原預計今次可跟進國足4場比賽，即至少殺入16強。對於入球荒問題，他稱球隊由備戰開始已感覺「很病」，「上次大賽未能入球應是2002年世界盃吧，20多年後再來一次零入球。從大軍組成和備戰，今屆各方面都感覺非常不順，去年初匆匆選擇U23教練揚科維奇（恩高域）升任主帥，都是存在問題」。

央視在開賽前播放反貪腐紀錄片，包括國足前帥李鐵如何賄賂等。馬德興認為影響了國足今屆表現，「這個關係很大，球隊起初來到多哈都是開開心心，播放片段後整隊完全不一樣，大賽前別人播勵志片，你卻播反腐紀錄片，這對球員心理影響很大，中國球員心理是很脆弱的」。

56歲的馬德興隨國足採訪過7屆亞洲盃，「今屆國足可說是最弱的，但等我第8屆再來時可能會比現在更弱，這是中國足球的現實」。他認為中國足球需撥亂反正，「不要給足球增加太多無關的東西」。

稱港足比國足踢得好 籲給予安達臣耐心

對於港足今屆表現，馬德興稱看到港足球員場上鬥志，「比國足踢得好，港足沒有國足球員那麼多壓力和負擔」。他又指港足主帥安達臣逼搶足球的方向正確，「香港足球現在要做的，是給安達臣足夠耐心和時間，他真的帶得不錯」。

（亞洲盃2023）