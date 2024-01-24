七度採訪亞洲盃 內地名記馬德興：國足最弱一屆

【明報專訊】中國隊在亞洲盃A組以兩分排第3作結，分組賽止步。採訪過7屆亞洲盃的內地著名體育記者馬德興賽後向本報表示，今屆國足是他採訪過最弱一隊，由備戰開始已感覺「很病」，又認為中央電視台本月賽前播放中國足壇反貪腐紀錄片影響了球員專注度。
《體壇周報》副總編輯馬德興賽後向本報記者表示，原預計今次可跟進國足4場比賽，即至少殺入16強。對於入球荒問題，他稱球隊由備戰開始已感覺「很病」，「上次大賽未能入球應是2002年世界盃吧，20多年後再來一次零入球。從大軍組成和備戰，今屆各方面都感覺非常不順，去年初匆匆選擇U23教練揚科維奇（恩高域）升任主帥，都是存在問題」。
央視在開賽前播放反貪腐紀錄片，包括國足前帥李鐵如何賄賂等。馬德興認為影響了國足今屆表現，「這個關係很大，球隊起初來到多哈都是開開心心，播放片段後整隊完全不一樣，大賽前別人播勵志片，你卻播反腐紀錄片，這對球員心理影響很大，中國球員心理是很脆弱的」。
56歲的馬德興隨國足採訪過7屆亞洲盃，「今屆國足可說是最弱的，但等我第8屆再來時可能會比現在更弱，這是中國足球的現實」。他認為中國足球需撥亂反正，「不要給足球增加太多無關的東西」。
稱港足比國足踢得好 籲給予安達臣耐心
對於港足今屆表現，馬德興稱看到港足球員場上鬥志，「比國足踢得好，港足沒有國足球員那麼多壓力和負擔」。他又指港足主帥安達臣逼搶足球的方向正確，「香港足球現在要做的，是給安達臣足夠耐心和時間，他真的帶得不錯」。