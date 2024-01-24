國足小組賽止步 首次全屆零入球

中國隊賽前以兩分居次，昨仗有武磊及戴偉浚列後備，韋世豪傷癒即任正選攻堅，在上半場更有兩次頭頂腳踢良機但無功而還，半場互無紀錄。提早首名出線的卡塔爾正選跟上場輪換了達9將，包括首次起用2號及3號門將的艾舒比及薩卡利亞，讓二人各踢半場。惟後者下半場換入後戰至63分鐘因撞傷面部被換，由正選門將巴森入替，罕有地單場先後派出3名門將。

生死戰不敵卡塔爾 武磊感嘆讓球迷失望

卡軍在64分鐘「撳掣」換入主力艾菲夫及隊長艾哈杜斯，結果兩分鐘後由他們轉化成入球。艾哈杜斯在禁區頂接應艾菲夫開出的角球凌空窩利抽射破網，加上後備入替的蔣聖龍完場前入球因此前傳中已出界食「詐糊」，國足終負0：1。賽後武磊承認3場零入球有必要檢討，又稱亞洲足球整體水平都在上升，國足在各方面都有待加強，並感謝球迷在球隊困難時候仍願意遠道而來支持，稱「中國足球讓很多球迷失望了，希望我們努力提升吧，希望將來讓大家開心」。

卡塔爾在A組3戰全勝首名出線，塔吉克隊則在完場前2：1反勝下半場有1人被逐的黎巴嫩隊，塔軍以4分成次名晉身16強。國足3戰2和1負得兩分跌至第3，史上首次在分組賽零入球，並因已不及B組手持4分的敘利亞隊，以及D、E組各執3分的印尼及巴林隊，自2011年後再度小組賽止步。

（亞洲盃2023）