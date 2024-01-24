港足3球不敵巴勒斯坦 小組出局 艾華頓12碼宴客 末席結束亞洲盃之旅

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

謝家榮米高首擔正

港足此仗正選對比上仗0：1不敵伊朗隊，再作出兩個調動。門將位置由24歲的謝家榮取代葉鴻輝把關；19歲非裔前鋒米高亦首度擔正，伙艾華頓及安永佳攻堅。防線續由擔任隊長的中堅勞烈斯、周緣德，以及兩閘陳晉一和茹子楠鎮守；中場則續派遣胡晉銘、陳肇鈞及陳俊樂。至於謝家強、鞠盈智及張憙延，本仗未列23人名單。

比賽於阿卜杜拉本哈利法體育場舉行，合共6568人入場，現場所見約有600、700名「紅衫軍」香港球迷集中於球場20段區域，抗衡全場數千名打氣聲不斷的巴勒斯坦球迷，賽前更有一班手持巴勒斯坦國旗的足球學校小童「踩場」到鄰近港足球迷區一帶打氣。

兩軍賽前為以色列–哈馬斯戰爭死難者默哀。奏國歌時，足總主席霍啟山現身後備席，與主帥安達臣等教練團成員並肩站立，離開時亦向各後備席球員打氣。此外，看台上的港足球迷於賽事6分鐘齊聲高呼前隊長黃洋名字，向這名上周宣布結束近12年國際賽生涯的40歲中場致敬。

港足開賽早段受壓，巴勒斯坦隊前鋒達巴基於3分鐘壓過周緣德窄位起腳射中網側。港足9分鐘於前場博得罰球，艾華頓直射高出。頻以側擊進襲的巴軍，在11分鐘由右閘艾巴達右路傳中，達巴基入楔力壓茹子楠應頂破網。處於落後劣勢的港足，27分鐘更有勞烈斯落地傷及右肩，需由擔架抬離場，並由李毅凱入替。

港足30分鐘獲得扳平良機，米高快攻直搗禁區，惟接應橫傳的陳肇鈞拗腰起腳高出。40分鐘，巴勒斯坦鋒將達馬右路傳中，達巴基乘李毅凱解圍「撻Q」快腳抽射，謝家榮用腳擋出。艾華頓補時階段單人匹馬扭入禁區，以非慣用的右腳施射被敵軍門將哈馬達接實，港足半場1球落後。

巴軍首勝闖淘汰賽 偕伊阿出線

巴勒斯坦換邊後3分鐘複製上半場的入球模式，由艾巴達右路傳中予昆巴再度頂破港足大門。已無退路的港足，56分鐘換入中場黃威和今屆首登場的翼鋒祖連奴，全力搶攻。惟巴軍60分鐘再透過快速反擊，達馬燙射中楣後再由達巴基補中，拉開3球優勢。港足及後再由史提芬彭利拿及孫銘謙，入替米高和傷出的陳晉一，78分鐘更有謝家榮擋出達馬的半單刀射門。港足補時階段因對手禁區內犯手球，經球證翻看視像裁判（VAR）後獲12碼，艾華頓操刀中楣未能破蛋，終以0：3吞敗，歷來3次對巴勒斯坦未嘗一勝。

巴勒斯坦收穫征戰3屆亞洲盃的首場勝仗，同組阿聯酋隊以1：2不敵伊朗隊，兩隊同得4分下，巴軍以1個得失球差屈居第3，但仍肯定以最佳第3名之一首闖16強；伊朗則3戰全勝拿下首名。

（亞洲盃2023）