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2024年1月24日星期三
港足3球不敵巴勒斯坦 小組出局 艾華頓12碼宴客 末席結束亞洲盃之旅
球迷聚集金手指壯聲威 女粉絲即日來回英卡撐場
國足小組賽止步 首次全屆零入球
七度採訪亞洲盃 內地名記馬德興：國足最弱一屆
烏茲別克逼和澳洲 偕敘利亞出線16強
安必特轟70分斬馬寫歷史 超張伯倫76人隊史紀錄 NBA第9人取「70+」
東方闖甲一總決賽鬥滿貫 基拔復出灑三分雨克永倫
國米絕殺10人拿玻里 意超盃三連霸
佐高域史拿會師澳網男單4強
埃及缺沙拿遭佛得角逼和 小組賽三連和驚險次名出線
體壇快訊：C朗腿傷 艾納斯延深圳友賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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