體壇快訊：C朗腿傷 艾納斯延深圳友賽

利物浦乘勇英聯盃再戰富咸

英格蘭聯賽盃明晨上演另一場4強次回合，首戰主場先勝2：1的利物浦，挾五連勝強勢作客再戰富咸，力爭相隔一屆再闖決賽。另外，白禮頓昨於英超獨腳戲主場0：0悶和狼隊，以21戰得32分升上第7位；狼隊則21戰得29分續排第11。

馬體會挫格軍追榜首

馬德里體育會昨在西甲藉艾華路莫拉達在攻入全場唯一入球，領銜以1：0作客擊敗CF格蘭納達，賽後以20戰41分列第4。另外，有日本隊鋒將久保建英正出戰亞洲盃的皇家蘇斯達，明晨會在西班牙盃8強作客切爾達。

澳洲泳隊星將賀頓退役

澳洲泳隊星將賀頓昨宣布退役，承認雖欲戰巴黎奧運但缺動力，「現是退休正確時機」。27歲的賀頓在2016年里約奧運贏得男子400米自由泳金牌，隨後於東京奧運伙隊友在男子4×200米自由泳接力銅牌。賀頓最為人熟知的是跟中國隊名將孫楊的恩怨，曾公開嘲笑後者為「禁藥騙子」。

精英籃球賽門票28日開售不設揀位

全港學界精英籃球賽將於下月3至4日於伊利沙伯體育館上演4強、季軍戰及決賽，賽事門票於下周日（28日）上午10時起經城市售票網公開發售。8仗場均開售1478張劃位門票，每張售價30元，惟座位均由電腦選擇，不設自行揀位。