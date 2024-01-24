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體育

埃及缺沙拿遭佛得角逼和 小組賽三連和驚險次名出線

【明報專訊】埃及隊昨晨缺少利物浦翼鋒星將穆罕默德沙拿，在非洲國家盃B組末輪遭佛得角隊完場前補時9分鐘的入球逼和2：2。「法老軍團」分組賽3戰全和未嘗一勝，但藉同組加納隊與莫桑比克隊同以2：2言和，得以次名晉級16強。佛得角隊則2勝1和首名出線。

沙拿上仗對加納隊因腿筋受傷退下火線，據報要休戰4周，此戰只能作壁上觀。7屆盟主埃及隊此戰完半場前先失守，50分鐘由曾效力阿士東維拉的前鋒馬莫特查斯古特扳平，補時3分鐘更由另一射手莫斯塔化穆罕默德建功反超。不過，佛得角隊終在補時9分鐘由後備入替鋒將白賴仁迪斯拿門前補中追平。

埃及隊分組賽3戰均以2：2打和對手，但在加納隊昨於補時階段遭莫桑比克隊逼和2：2下，終保住次名出線；加納隊則憑較佳得失球力壓同得兩分的莫桑比克隊，守住第3位，但要爭奪6組其中4隊最佳第3名晉級，形勢被動。

科特迪瓦吞赤道幾內亞4蛋

A組方面，東道主科特迪瓦隊意外地慘吞赤道幾內亞隊4蛋，3戰3分排小組第3，爭出線還望其他組別戰果。而赤軍34歲翼鋒尼素爾此戰梅開二度，今屆累積5球領先射手榜。同組另一仗，尼日利亞隊以1：0小勝幾內亞比紹隊，與赤道幾內亞隊同得7分下，因得失球較遜以次名出線。

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