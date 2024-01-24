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體育

佐高域史拿會師澳網男單4強

【明報專訊】澳洲網球公開賽昨展開8強階段，衛冕的塞爾維亞籍一哥佐高域與12號種子的美籍好手費利斯激戰近4小時後贏盤數3：1，將與首入澳網4強的意籍新星史拿爭入決賽。

36歲的佐高域今屆澳網表現起伏，首兩輪均要打至第4盤才取勝，但過去兩輪則輕鬆直落3盤過關。昨於8強面對26歲美國隊一哥費利斯，首盤拉鋸至決勝局贏細分7：3，以7：6拿下首盤。次盤費利斯在首局把握佐高域3次無壓力失誤及1次發球雙錯誤，率先打破對方破球局，及後多次化解被破發危機終贏6：4扳平。

不過，在第3盤站穩陣腳的佐高域3度破發贏6：2還以顏色，並在第4盤再贏6：3，激戰3小時45分鐘後以盤數3：1力克費利斯，延續衛冕之路。

同日另一場男單4強，4號種子的22歲意籍新星史拿延續強勢，以直落3盤6：4、7：6（7：5）、6：3擊敗5號種子的26歲俄籍名將羅比夫，今屆續未失一盤，職業生涯首次殺入男單4強。史拿下仗將硬撼佐高域，雙方過去6次交手雖然史拿以2勝4負佔下風，但近兩次對賽皆由他取勝。

女單方面，衛冕的白俄籍世界二姐莎芭倫卡輕鬆直落兩盤擊敗9號種子的捷克籍好手卡絲高娃，將與美籍星將嘉奧芙在4強碰頭；後者昨以盤數2：1淘汰烏克蘭籍球手高絲蒂沃。

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