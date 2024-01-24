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體育

東方闖甲一總決賽鬥滿貫 基拔復出灑三分雨克永倫

【明報專訊】香港甲一組男子籃球聯賽昨晚假修頓室內場續演季後賽，香港東方在4強生死戰有基拔傷癒復出，他與麥洛連及梁嘉顯皆得分上雙，領軍以74：67力克永倫，場數2：1驚險晉級，殺入明晚的總決賽，與常規賽「一哥」滿貫爭標。

東方昨甫開賽有徐遠征多次殺入禁區，加上因右足踝傷休養近4個半月的基拔復出，後備上陣並於首節轟入3記三分，助東方領先20：15。東方在次節受犯規問題困擾，永倫憑罰球得11分，追至31：38完半場。

兩隊在下半場鬥得激烈，永倫第4節末段有柏斯接連上籃得手，加上連浩駿射入三分打出9：0攻勢，將分差縮窄至3分。不過基拔隨即射入三分為「藍軍」穩住優勢，即使永倫的泰那及柏斯合轟42分仍無力回天，最終東方有麥洛連交出「雙雙」的18分及12個籃板，梁嘉顯和基拔各得19分和12分，在這場「黃藍大戰」以74：67擊退永倫，晉級總決賽。

基拔賽後稱久休復出感覺不俗，自己已盡力康復，渴望落場幫助球隊。對於東方與滿貫爭冠，他說：「己隊今季未贏過滿貫，無疑被看低，但總決賽是5場3勝，且看我們能做什麼」。

總決賽及季軍戰將於明晚於修頓室內場展開，冠軍戰採用5場3勝制，季軍戰則為3場2勝制。東方的冠軍戰對手滿貫在4強以直落兩場擊退康仁福建，自2019年後再闖總決賽，獲一周休息時間以逸待勞。永倫則與福建在季軍戰碰頭。

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