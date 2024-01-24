安必特轟70分斬馬寫歷史 超張伯倫76人隊史紀錄 NBA第9人取「70+」

身為上屆NBA年度最有價值球員（MVP）的安必特，昨在馬刺的應屆選秀狀元雲班耶馬面前展示場上主宰力，全場41投25中，加上射入21記罰球，上陣36分半鐘便攻入個人職業生涯新高的70分及交出18個籃板，不但成為NBA史上第9名單場得分至少70分的球員，更超越已故名宿張伯倫在76人時期的68分紀錄，成為隊史單場得分王。最終他帶領76人在主場以133：123擊敗有雲班耶馬攻入33分的馬刺，六連勝後以29勝13負續排東岸第3位。

賽後安必特為個人表現帶領球隊取勝感高興，並笑言：「是役不少入球是我過往輕易錯失的，這就是進步的過程。」而他亦為與張伯倫相提並論感榮幸，「他是籃壇史上最偉大的球員之一，且曾在另一支球隊單場拿過100分，能與他扯上關係是我的榮幸」。至於雲班耶馬則坦承在安必特面前上了一課，「他的打法對我很有啟發性，尤其在進攻上」。

唐斯取個人新高62分 木狼仍負黃蜂

其餘賽果方面，西岸一哥明尼蘇達木狼昨雖有星級中鋒唐斯攻入個人生涯新高62分，包括上半場已取44分，寫下隊史紀錄，但他最後一擊三分球射失，最終球隊在主場以125：128僅負夏洛特黃蜂吞下兩連敗，被次席的奧克拉荷馬雷霆追至半場勝差。

唐斯賽後為落敗感失望，「這仗我和球隊都發揮不錯，美中不足就是輸了比賽，現在目標是先保住西岸第一，再去想如何爭總冠軍，這過程絕不容易，我們可以做得更好」。至於東岸一哥波士頓塞爾特人則在兩大球星塔圖及謝倫布朗包辦73分下，領銜作客以119：110力克有盧卡當錫取「三雙」的達拉斯獨行俠。

另外，洛杉磯湖人證實當家球星勒邦占士因左足踝傷患，今缺席惡鬥洛杉磯快艇的同市打吡。