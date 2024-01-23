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2024年1月23日星期二
港足迎生死戰 鬥巴勒斯坦爭出線 安達臣視如決賽 冀晉級讓港人自豪
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陳倩凝冬青奧短道速滑500米無緣晉級
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【明報專訊】江原道冬季青年奧運會昨假江陵冰上運動場上演短道速滑賽事，港隊代表陳倩凝（圖）在女子500米初賽以1分0.292秒完賽，並以約15秒不敵同組3名對手無緣晉級，正式完成今屆冬青奧之旅。
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