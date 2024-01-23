紐尼斯祖達齊起孖 利物浦大勝鞏榜首

韋斯咸遭錫菲聯補時12分鐘逼和

迪亞高祖達先在49分鐘助攻達雲紐尼斯，其後於9分鐘內梅開二度，加上紐尼斯補時埋齋，助利物浦向般尼茅夫派4蛋及在英超三連勝。韋斯咸作客一度藉禾特普斯在79分鐘射入12碼領前2：1，卻於補時12分鐘被包尾球隊錫菲聯的奧利華麥貝尼建功逼和2：2完場，賽後以35分排第6。英格蘭聯賽盃明晨上演4強次回合比賽，由車路士主場迎戰首回合以1：0勝出的英冠球隊米杜士堡。

沙拿返英療傷 喀麥隆非國盃末輪不容有失

另埃及足總證實，利物浦前鋒穆罕默德沙拿雖因腿筋受傷，無緣今晨非洲國家盃B組末輪對佛得角隊，但仍會現場觀戰，待比賽結束後便會啟程返回「紅軍」治療傷勢，並期望若埃及晉身4強，沙拿能歸隊上陣。

至於F組次輪摩洛哥隊1：1賽和剛果民主共和國隊後分別得4和2分，同組贊比亞與坦桑尼亞隊亦各一言和，分別得2和1分；E組南非隊以4：0大勝納米比亞隊後兩軍同得3分，落後榜首馬里隊1分。非國盃明晨舉行4場比賽，較矚目是C組第3名喀麥隆隊對岡比亞隊，以及幾內亞對塞內加爾隊。