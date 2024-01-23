港足迎生死戰 鬥巴勒斯坦爭出線 安達臣視如決賽 冀晉級讓港人自豪

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

香港vs.巴勒斯坦 HOY TV 77台 晚上23：00直播

世界排名150名的港足，在C組先後以1：3不敵阿聯酋隊及0：1僅負排21位的伊朗隊後，暫未取分敬陪末席，今晚11時於阿卜杜拉本哈利法體育場對排99名、以1分排第3的巴勒斯坦隊，在伊朗及阿聯酋分別得6和4分下，港足已首兩名無望，此役必須全取3分，才有望爭取成為6組中4隊最佳第3名續晉級16強。

港足主帥安達臣昨聯同中堅勞烈斯出席賽前記者會。有傳媒問到巴勒斯坦希望以出線去鼓勵身陷以巴衝突的人民，安達臣則稱賽前不會考慮對手情况，「最後一場如果取勝就仍有機會可晉級，就會成為亞洲前16名球隊，相信可以令全香港人感到自豪」。他續道，對日本及韓國等勁旅來說，目標就是打入亞洲盃決賽，但今仗對港足已是決賽，亦是「壓力之戰」，「這一場就是決賽，球員會為香港拼盡全力。其實每場比賽都有壓力，因為我們每場都想贏」。

安達臣又不忘感謝日前到酒店出席見面會的死忠，希望球迷可繼續支持球隊到最後一刻。勞烈斯則稱，即使巴勒斯坦有眾多球迷支持，這些氣氛和壓力反會推動球員，從而更專注去比賽。前鋒安永佳承認10日踢3仗對體能負荷大，但首兩場踢出信心後，他會靜待機會爭取入球。

入籍兵祖連奴復出仍成疑

軍情方面，昨未有參與完整操練的一對正選中場陳俊樂及胡晉銘，安達臣稱前者腳踝有輕傷但並不嚴重，相信二人都可候命，而近日已復操的入籍翼鋒祖連奴的狀態仍在提升，要視乎賽前最後一課操練才決定能否進入23人大軍名單。此外，今仗除了HOY TV 77台免費直播，HOY首度與「試當真」合作在荃灣HOY TV總部舉行睇波聚會，一同睇這場賽事撐港隊。HOY的YouTube頻道將全程直播這活動。

巴軍主帥點名提防艾華頓

巴勒斯坦排名比港足高51位，首仗1：4大敗予伊朗，次仗在多踢一人下1：1逼和阿聯酋。主教練達保也稱今仗必須取勝，又點名艾華頓具威脅必須嚴防，「但如果我們踢出對阿聯酋的下半場表現，或初段取得入球，我有信心很大機會獲勝」。前鋒達馬稱此仗兩隊都想出線，希望有眾多球迷支持下，創造歷史首入亞洲盃16強。陣中球星包括效力比甲球隊查內爾的25歲前鋒達巴基。大軍僅4名球員並非在巴勒斯坦或以色列出生，當中兩人來自瑞典，其餘兩人分別在西班牙及智利出生。值得一提的是，智利甲組球會柏利斯天奴由當地巴勒斯坦人創立，近年不乏輸出智利裔歸化兵進入巴勒斯坦隊，今屆亞洲盃有左閘沙丹拿曾在2017至23年效力該隊。同組另一場伊朗對阿聯酋於同一時間舉行。

（亞洲盃2023）