姚潔貞產後首戰全馬膺本地最佳 直認爭入奧運「有點難度」 黃尹雋稱霸本地男子組

姚潔貞去年4月誕下第二胎後，曾參與港珠澳大橋香港段半馬等賽事，上月底更在台灣桃園半馬贏得女子全場冠軍。這名香港女子馬拉松紀錄保持者今次回歸全馬，以2小時41分9秒衝線，成為成績最好的本地女跑手，總排名為第10名。

姚潔貞視渣馬為測試 3月轉戰名古屋

黃尹雋滿意跑出部署 下月北上訓練備戰倫馬

這次是35歲的姚潔貞繼2021年後，相隔一屆再成本地冠軍。與丈夫陳家豪兼顧「湊仔」令她備戰時間有限，賽前目標跑進2小時40分鐘內，卻遇上「撞牆」影響發揮，「跑到25、26公里突然側腹痛需減速，到痛楚稍退後嘗試加速，痛楚又出現」。她把渣馬視為3月赴日本出戰名古屋馬拉松前的測試，至於會否爭取達到2小時26分30秒的奧運門檻，她直言：「有點難度，跑完名古屋再算吧」。

男子全馬香港紀錄保持者黃尹雋，則以2小時23分23秒，首膺男子組本地冠軍、總成績第15名。他稱此戰跑出部署，對終嘗冠軍滋味感高興，並笑言「輸了兩年『交學費』，這次終於贏」。他透露暫計劃參加3月底無錫馬拉松及4月倫敦馬拉松，農曆新年後或到雲南集訓。

末段力壓莫高卡 非特邀跑手施萊爾封王

印度蒙古跑手亞洲賽稱王封后

海外跑手方面，男子組的肯尼亞跑手施萊爾（Anderson Seroi）與南非的莫高卡（Stephen Mokoka）在完成西隧路段後叮噹馬頭，非特邀跑手的施萊爾最後一公里再發力，成功超越本來稍領先的莫高卡，終以2小時12分50秒封王，贏得6.5萬美元（約50.8萬港元）獎金。女子組則由埃塞俄比亞籍的阿爾米露（Medina Armino）以2小時28分47秒封后。

此外，今屆渣馬同場上演亞洲馬拉松錦標賽，男子組由印度隊的辛格（Man Singh）以2小時14分19秒奪冠。港隊則在去年渣馬本地冠軍紀嘉文賽前因傷退賽下，由張耀樑以2小時24分51秒成全隊最佳，獲得亞洲賽第10名之餘，亦成為本地跑手第2快。他說頗滿意時間，即使初段緊靠黃尹雋時有些辛苦，更於汀九橋段被放開，但中段他已調整速度，並表示經過多次參賽經驗，不強迫自己追上去，否則「得不償失」。

至於亞洲賽女子組，蒙古隊跑手希什格賽漢（Khishigsaikhan Galbadrakh）做出2小時33分50秒奪冠。港隊最佳則是以2小時50分6秒完賽的屈旨盈，在13名跑手中排第6。

大會賽後公布，今屆共7.4萬名跑手報名，出席率達91%。至於分別在全馬於3及3.5小時內完成的本地男／女子跑手可獲1萬元獎金，最終446人達標，包括322名男子及124名女子跑手成為「萬金先生／小姐」，較上屆達標者增逾倍。