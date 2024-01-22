曾在石川縣考教練牌 佐藤壽人為元旦地震感懷 信日本將帥汲取挫敗 今屆有力爭冠

41歲的佐藤壽人球員生涯效力過廣島三箭等多隊日職，贏過3屆日職、2012年日職年度MVP及神射手等，2020年退役後開始任電視台評述，繼2022年世界盃後再到卡塔爾直擊日本隊賽事。

石川縣能登半島在元旦日發生7.6級地震，佐藤壽人對此感痛心，透露去年取得日本足總A級教練牌照，正是在石川縣的和倉溫泉訓練場報考。他向本報分享多張相片，顯示該場地的地面有不少裂縫，「新一年發生了這樣悲傷的事，正如球員說過很想透過今次亞洲盃，向日本和能登半島市民傳遞正能量，我認為球隊上下都有這份決心」。

讚港足入決賽周證進步 毋忘昔日交手

佐藤壽人為日本隊上陣31場入4球，參加過2007年亞洲盃決賽周上陣4場，2009年11月曾來港戰亞洲盃外圍賽射入一球助大勝4：0。他稱仍記得球員時代曾跟港足交手，認為今次港足能參加亞洲盃決賽周，證明水平正在進步。

日本隊在D組不敵伊拉克隊後跌至次名，周三最後一場分組賽將鬥印尼隊爭晉級。佐藤仍對「藍武士」奪冠有信心，「今屆個別球員質素比上屆是毫無疑問提升了，更重要是教練及部分球員汲取上屆決賽失利的挫敗感，去年起已開始為今屆大賽部署，可說是『完美的準備』」。他又期待狀態不錯的南野拓實及中村敬斗在今屆有好表現。