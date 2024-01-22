明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曾在石川縣考教練牌 佐藤壽人為元旦地震感懷 信日本將帥汲取挫敗 今屆有力爭冠

【明報專訊】《明報》記者在卡塔爾採訪亞洲盃期間，在傳媒中心巧遇前日職年度最有價值球員（MVP）佐藤壽人，這位日本隊名宿接受本報訪問透露，曾在本月初發生地震的石川縣的訓練場地考教練牌，對此感觸良多。

41歲的佐藤壽人球員生涯效力過廣島三箭等多隊日職，贏過3屆日職、2012年日職年度MVP及神射手等，2020年退役後開始任電視台評述，繼2022年世界盃後再到卡塔爾直擊日本隊賽事。

石川縣能登半島在元旦日發生7.6級地震，佐藤壽人對此感痛心，透露去年取得日本足總A級教練牌照，正是在石川縣的和倉溫泉訓練場報考。他向本報分享多張相片，顯示該場地的地面有不少裂縫，「新一年發生了這樣悲傷的事，正如球員說過很想透過今次亞洲盃，向日本和能登半島市民傳遞正能量，我認為球隊上下都有這份決心」。

讚港足入決賽周證進步 毋忘昔日交手

佐藤壽人為日本隊上陣31場入4球，參加過2007年亞洲盃決賽周上陣4場，2009年11月曾來港戰亞洲盃外圍賽射入一球助大勝4：0。他稱仍記得球員時代曾跟港足交手，認為今次港足能參加亞洲盃決賽周，證明水平正在進步。

日本隊在D組不敵伊拉克隊後跌至次名，周三最後一場分組賽將鬥印尼隊爭晉級。佐藤仍對「藍武士」奪冠有信心，「今屆個別球員質素比上屆是毫無疑問提升了，更重要是教練及部分球員汲取上屆決賽失利的挫敗感，去年起已開始為今屆大賽部署，可說是『完美的準備』」。他又期待狀態不錯的南野拓實及中村敬斗在今屆有好表現。

上 / 下一篇新聞