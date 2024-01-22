國足生死戰鬥卡塔爾全力爭勝 教練恩高域稱手握出線主導權 懶理同組形勢專注自身

卡塔爾vs.中國 HOY TV77台 晚上23：00直播

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

中國隊首兩場分組賽與塔吉克及黎巴嫩隊悶和0：0後，在A組兩戰得兩分暫列次席，這支原定主辦國今晚11時將於哈利法國際體育場，面對兩戰全勝已首名出線、東道主兼衛冕之師的卡塔爾隊。若國足落敗，而同組同一時間另一場塔吉克隊又打和黎巴嫩隊，國足仍有機會藉對賽得失球差，以小組次名或小組最佳第3名出線。

國足主帥恩高域出席賽前記者會表示，球隊已準備好今仗擊敗卡塔爾隊去晉級，重申出線主導權仍掌握在自己手中。被問到打和亦有機會出線，恩高域強調，不會考慮同組其他賽事情况，只會專注在自己賽事全力爭勝，亦相信卡塔爾提早出線下肯定會輪換，「對手陣容即使有變動，但戰術思路不會有太大變化，我們只需做好自己」。

王上源：當成最後一戰心態去踢

同場出席的30歲中場王上源也稱，能否出線全取決自己，「小組形勢很清楚，我們能做的就是在場上全力以赴拿下比賽，出線是唯一目標，將這場比賽當成最後一場去踢，拿出必勝的決心」。亞洲盃爭標熱門日本及韓國隊均先後失分，王上源認為今屆各隊實力差距收窄，證明亞洲足球都在進步。

卡塔爾將帥目標小組全勝

卡塔爾隊主教練馬昆斯盧比斯稱雖已篤定首名晉級，但須尊重賽事、對手及球迷，表明即使輪換，也在可選擇範圍內選出最佳陣容應戰，「26名國家隊球員都有實力，我們不會輕視比賽，會以全取3分為目標，主場球迷入場打氣是重要動力，我們不是到球場散步，這樣才是尊重比賽對手及球迷」。

被問到國足首兩仗都無入球，球員時代長年效力愛斯賓奴的西班牙籍教頭馬昆斯稱，很了解曾在這支西班牙球隊落班的武磊，又認為國足即使前兩仗沒入球，但也製造了不少攻門機會，會嚴陣應對。中場法迪也稱，會以在分組賽全勝全取9分為目標。