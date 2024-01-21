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2024年1月21日星期日
港足僅負伊朗 安達臣證有力立足亞洲盃 兩鬥西亞隊不落下風 末仗鬥巴勒斯坦爭出線
港足忠粉坐爆地鐵吶喊助威
港人與坐輪椅妻齊心撐港足
港足與近百球迷近距離交流 葉鴻輝稱助增士氣
孫興慜開齋無助贏波 韓國2：2逼和約旦暫居次席
阿仙奴英超5球大破水晶宮升第3 沙拿戰非國盃僅輕傷高普鬆口氣
史高斯傳奇隊大勝封王 費高皮利斯各入兩球 挫奧雲大師隊奪傳奇盃
見面會多人參與 何詩蓓受寵若驚
何林配闖多哈挑戰賽混雙決賽
體壇快訊：李卓耀印度賽勇闖決賽
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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