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體育

體壇快訊：李卓耀印度賽勇闖決賽

【明報專訊】港將李卓耀昨在印度羽毛球公開賽男單4強賽，以21：13 15：21 21：19挫日籍好手奈良岡功大率先躋身決賽。女單中國隊陳雨菲則以局數2：0淘汰同胞王祉怡，將決戰挫新加坡籍選手楊佳敏的中華台北隊名將戴資穎。

施維雅達商竣程無緣澳網16強

網壇「一姐」施維雅達昨在澳洲公開賽第3圈，爆冷以6：3、3：6、4：6反負露絲歌娃，與奧斯達賓高及艾瑪娜華露出局。男單次號種子卡路士艾卡拉斯領前中國隊的商竣程兩盤6：1後，後者在第3盤因傷退賽，偕丹尼麥維迪夫過關。

Ｃ朗中東獨攬3獎

全球足球獎昨在迪拜舉行頒獎禮，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連奪3獎，包括最佳中東球員、年度最佳射手及最受球迷歡迎獎，而挪威隊前鋒艾寧夏蘭特，則力壓阿根廷球王美斯當選最佳男子球員。

國米意超盃決戰拿玻里

意大利超級盃昨續於沙特阿拉伯上演第2場4強賽事，意甲榜首的國際米蘭藉馬古斯杜林、查漢奴古及大衛法迪斯建功，以3：0大勝拉素晉身決賽，並會在周二與早前淘汰費倫天拿的拿玻里爭冠，力爭該項賽事三連霸。

蘇亞雷斯地標邁阿密和波

下月將訪港出戰友賽的美職球隊國際邁阿密昨展開季前熱身賽，新加盟的烏拉圭隊前鋒蘇亞雷斯首為新東家上陣，惟與一眾前巴塞隆拿隊友包括美斯、布斯基斯及佐迪艾巴僅在上半場披甲，最終與主隊薩爾瓦多賽和0：0。

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