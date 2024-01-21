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體育

史高斯傳奇隊大勝封王 費高皮利斯各入兩球 挫奧雲大師隊奪傳奇盃

【明報專訊】「世界足球傳奇盃」昨午在香港大球場上演，由英格蘭隊名宿奧雲領銜的「奧雲大師隊」對戰由曼聯名宿傑斯臨時頂上擔大旗的「史高斯傳奇隊」。兩隊在過萬名球迷入場觀戰下，合共炮製7個入球，而史高斯傳奇隊憑皮利斯及費高各梅開二度，終以5：2拿下勝利奪冠。

賽事分3節 國際名宿香港傳奇聯手

賽事分3節30分鐘進行。擁有多名利物浦前將的奧雲大師隊，陣中名宿除了奧雲，還包括英格蘭前國腳前鋒麥馬拿文、科拿、希斯基等，並配搭李健和、顧錦輝、林嘉緯及盧均宜等香港名將；史高斯傳奇隊雖缺少因病缺席的曼聯傳奇中場史高斯，但在其同期隊友傑斯臨危受命出戰，加上前世界足球先生費高、阿仙奴名宿皮利斯、基拔圖施華，以及王福榮、山度士、梁帥榮等本地球星，論人氣及戰力均不輸蝕。

史高斯傳奇隊在首節開賽5分鐘，便由傑斯左路傳中，皮利斯乘對手解圍不遠補射先開紀錄。他的隊友費高在16分鐘左腳乖巧燙射世界波，助史高斯傳奇隊首節以兩球領前。奧雲大師隊次節靠路爾斯加西亞破蛋。惟史高斯傳奇隊再靠軒祖30碼笠射收死門將高巴拿；加上皮利斯前場截得皮球後，扭過高巴拿射入空門，完成次節後以4：1遙遙領先。

奧雲大師隊最後一節全力反撲，更先後由約翰杜寧和希斯基博得12碼。惟科拿兩次為該隊操刀極刑，首球輕鬆中鵠後，第2球卻被為對手把關的陳樹明撲出，錯失追近機會。費高完場前再射入壓哨笠射埋齋，協助史高斯傳奇隊鎖定5：2勝局。

皮利斯為曼聯球衣簽名

一眾名宿完場後繞場一周，以答謝觀眾支持，部分球員更走近觀眾席與球迷互動，其中費高更脫下比賽球衣送給粉絲。皮利斯則被一名小球迷手持曼聯球衣請求簽名，惟這名曾效力阿仙奴6季的法籍名宿仍大方簽上大名。

此外，主辦方在每節休息時間安排本地12歲以下球員，與兩隊門將卻克蘭、高巴拿、陳樹明及盛偉聯進行12碼較量，讓小將獲得在大球場挑戰名宿的難得機會。

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