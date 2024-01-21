港足與近百球迷近距離交流 葉鴻輝稱助增士氣

港足職球員昨在足總安排下與70、80名香港球迷在酒店見面，拍攝大合照後，球迷可跟球員簽名合照及交流。隊長門將葉鴻輝向球迷抱歉兩仗都未能取分，感謝球迷付出，又稱過去出賽未試過有這些活動，今次可拉近球迷距離，「我們可親身感受到他們的支持，比賽後有這些活動都好，可放鬆下與球迷見面。始終球迷付出了很多來到，我們要報答他們，亦對準備第3仗士氣很大幫助」。

陳肇鈞感受到球迷支持 盼下仗能給美好回憶

首仗取得入球的中場陳肇鈞稱，始料不及昨對伊朗隊能有近500名香港球迷入場，在場上真的感受到球迷的熱情，故參與這些活動與球迷互動是好事，冀在下仗能給球迷美好回憶，「球迷咁遠來到，雖然仍未取分但仍然無條件支持我們，真的令我充滿能量和愛」。港足主教練安達臣稱一直對香港球迷感自豪，「代表隊邀請球迷參與活動交流並不常見，但這是好主意。成為港足球迷是不容易，球隊較多落敗、不是贏很多，但球迷一直支持我們」。

支持港足10多年的球迷Tom也稱首次參與這種「咁close」的港足活動，期望從中能傳遞能量給球員；另一死忠恆仔稱，今次肯定是在海外撐港足最多人一次，「今次我們來是和球隊一起創造歷史」。