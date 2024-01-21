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體育

港足僅負伊朗 安達臣證有力立足亞洲盃 兩鬥西亞隊不落下風 末仗鬥巴勒斯坦爭出線

【明報專訊】香港足球代表隊昨在卡塔爾出戰亞洲盃決賽周C組次仗硬撼西亞一哥伊朗隊，面對世界排名21名的勁旅不落下風僅以0：1見負。港足兩連敗後，周二晚將與巴勒斯坦隊爭小組最佳第3名出線。安達臣賽後再對球員表現感驕傲，認為先後面對兩支西亞勁旅都不落下風，引證港足能在亞洲盃決賽周立足。

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

港足相比上仗1：3不敵阿聯酋隊，昨仗正選有兩個變動，起用鋒將孫銘謙及中堅勞烈斯。哈利法國際體育場是役有36412人入場，數百香港球迷遠道而來在球場形成一小片「紅海」，人數明顯不及伊朗的「白衫軍」，惟這班「香港聯合軍」打氣聲勢未有輸蝕。

艾華頓兩失機 伊朗門將末段手球惹爭議

港足繼上仗再先搶得攻門機會，安永佳10分鐘起腳角度欠奉，被門將比蘭雲特接實。艾華頓16分鐘更獲黃金機會，這名入籍翼鋒接應孫銘謙前場截球，惟禁區內扣過門將後起腳卻高出。戰至24分鐘，伊朗翼鋒加耶迪左路突破後燙射得手，連續兩仗建功。港足其後續以逼搶製造險象。陳肇鈞40分鐘在比蘭雲特門前把皮球拍出不遠後，於禁區內第一時間起腳惟「撻Q」失機，半場落後0：1。

換邊後雙方拉鋸，伊朗隊71分鐘有利沙恩罰球直射，皮球彎過人牆後被葉鴻輝飛身撲出。港足隨後換入前鋒米高及史提芬彭利拿等搶攻。補時階段曾現兩次爭議，比蘭雲特衝出禁區外解圍時手球，以及「肥彭」在禁區內疑被拉衫犯規，但球證或視像裁判（VAR）均未有示意，港足終僅負0：1，在C組兩戰全敗列末席，周二在最後一場分組賽對1分的巴勒斯坦隊，爭以小組最佳第3名晉身16強。伊朗隊兩連勝居首，提早鎖定出線。

世界排名150名的港足，面對排名高129名的伊朗隊，相比兩個月前世界盃外圍賽次圈交手作客負0：4，縱控球率僅29.7%，仍有9次攻門及2次中龍。安達臣在賽後重申對球員表現感驕傲，「面對兩支西亞球隊都看不出差距很大，因為足球就是團隊運動，球隊不斷壓逼和進攻，令伊朗陷於苦戰，證明香港是有能力在亞洲盃立足」。安帥又驚喜麾下體能顯著提升，得以全場高壓逼搶，「這證明大賽前的高強度集訓是必須，球員運用逼搶戰術更純熟、更有信心」。

陳俊樂：集訓催谷體能令逼搶見成效

近年已3鬥伊朗的中場陳俊樂提及，早前集訓做了很多體能訓練，有助逼搶更得心應手，「之前我們較縮後來踢，或逼搶時企位未咁好，好多時被打穿就要回防留在後場。集訓後我們在位置感和隊友默契方面都加強了，令伊朗今場開龍門球都不易」。樂仔認為球隊逼搶踢法若要再進一步，需從改善控傳能力着手；同樣多次對壘伊朗隊的門將葉鴻輝亦欣喜道：「今場看到我們對西亞球隊唔會再全場捱打，做到點攻勢之餘，也令後防壓力減少。」翼鋒艾華頓錯失兩次入球良機，他承認有時比賽數秒之間未必能作最好決定，「不過球隊對伊朗能有這種表現，還是值得高興」。

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