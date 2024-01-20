SAT周六體育直播賽程

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2024年1月20日星期六
港足下榻酒店滿載歸屬感 足總花心思佈置勞苦功高 未忘一眾落選港腳貢獻
大批球迷高呼：Free Palestine 巴勒斯坦逼和10人阿聯酋
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名宿奧海城與球迷同樂 傳奇盃今大球場上演
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印度羽賽挫基丁安東尼 李卓耀愈戰愈勇殺入4強
史拿挫巴爾斯晉澳網男單16強
體壇快訊：杜凱琹多哈賽混雙掛銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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