體壇快訊：杜凱琹多哈賽混雙掛銅

手機APP可戰公益路跑賽

公益路跑賽「Wings for Life World Run」將於5月5日舉行，分別在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、 瑞士及荷蘭舉行實體賽。未能前往這7個國家參賽的跑手亦可透過賽事手機APP參賽。香港APP Run該晚7時在中環海濱舉行，報名費港幣133元。

拿玻里挫費倫闖意超盃決賽

意大利超級盃4強昨在沙特阿拉伯開戰，拿玻里藉基奧雲尼施蒙尼打開紀錄，加上阿里斯奧沙賓末段起孖，領銜以3：0挫費倫天拿先晉決賽；另外，有新帥迪羅斯走馬上任的羅馬明晨將在主場迎戰維羅納，首要任務是領軍走出各賽事3戰不勝低谷。

馬體會復仇晉西盃8強

西班牙盃昨上演16強對碰，馬德里雙雄繼早前西班牙超級盃4強後再碰頭，馬德里體育會昨仗雖曾領先兩球，惟法定時間內遭皇家馬德里逼和2：2，繼西超盃後再次加時分勝負，結果馬體會藉前鋒基沙文及中場洛迪高列基美分別建功下勝4：2晉級，報回西超盃出局之仇，另巴塞隆拿同日作客以3：1反勝低組別球隊薩拉曼卡聯隊，同樣晉身8強。

勇士助教亡 鬥獨行俠擇日再戰

金州勇士日前有塞爾維亞籍助教米路積域心臟病發離世，終年46歲。會方昨落實繼前日作客猶他爵士外，原定今早迎戰達拉斯獨行俠的NBA常規賽亦延期。另外，西岸一哥明尼蘇達木狼昨以118：103輕取孟菲斯灰熊，四連勝後續居首，領先次席的奧克拉荷馬雷霆兩場勝差。