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體育

渣馬明開跑 6港將同場戰亞洲賽 不同身分同一目標 望在主場跑出好成績

【明報專訊】渣打香港馬拉松將於明早開跑，同場亦會舉辦亞洲馬拉松錦標賽，港隊將派出屈旨盈、黃美欣、黃詠研、紀嘉文、張耀樑及黃啟樂參賽。6名港將有些早已跑出名堂，亦有首披港隊戰衣的素人跑手，但他們目標一致，只為不斷突破，在主場跑出好表現。

文、圖：許嘉明

渣馬賽道上落斜多，尤其全馬上昂船州大橋約6公里上斜，以及出西隧接上林士街天橋要在3公里內爬升至20米，是公認最難路段。

屈旨盈屬香港跑界中為人熟知的選手，但跑過9次全馬的她，卻坦承自己因上斜能力欠佳，對主場這條「魔鬼賽道」心存恐懼，因此未曾在香港跑過全馬。

屈旨盈盼克服弱點針對性練斜路

黃美欣跑上癮「目標Sub 3」

藉今次代表港隊出戰亞洲賽，屈旨盈盼克服弱點，尋求突破，「作為運動員，要勇於接受挑戰，我會針對性練跑斜路，把握機會嘗試（渣馬）全馬」。33歲的屈旨盈現職教師，她坦承不願營營役役過活，因此一直堅持跑步，「我不安於只得工作，而且對跑步充滿熱誠，我會繼續做自己喜歡的事，令人生更豐富」。她期望以身作則，為學生立下榜樣，證明只要妥善分配時間，定能兼顧學業和興趣。

另一女將黃美欣2013年前跑畢初馬即對長跑上癮，試過100公里的超級馬拉松和毅行者等項目，去年更披上港隊戰衣出戰大邱馬拉松，她亦分享長跑令人着迷之處，「全馬途中或會遇上不同難關，要看你怎樣克服。可能你很辛苦、會撞牆，但你硬撐過去，完賽後很有滿足感」。

渣馬在去年將獎金提升10倍，分別在3小時及3.5小時內完成全馬的香港永久性居民男、女子選手，即可成為「萬金先生／小姐」。雖然黃美欣上屆以3小時00分05秒完賽成為「萬金小姐」，但未達3小時內完成的目標，因此對於看着「萬金先生」在眼前合照一事耿耿於懷，「望住大鐘由2小時變3小時確實很大衝擊，我這一年都為那幾秒的差距努力，今次目標是『Sub 3』」。至於下月將滿40歲的黃詠研是首次入選香港隊，她直言能在親友見證下「地標」作賽別具意義。

望40歲前退役 紀嘉文視為告別戰 最強市民跑手張耀樑不停步

男子組方面，紀嘉文笑言期望於40歲前退役，並會將今場亞洲賽視為港隊生涯告別戰。他在2000年首次參加渣馬，一直是香港跑界的中堅分子，上屆全馬更力壓黃尹雋封王。紀嘉文上月跑畢華倫西亞馬拉松後，身體恢復未如理想，仍渴望與兩名隊友爭取佳績，「大家既是競爭對手也是隊友，在賽道上會互相扶持，如果隊友需要我破風，我都會作出犧牲」。

從事物流送貨的張耀樑近年嶄露頭角，更被喻為「最強市民跑手」，跟紀嘉文和師父陳家豪年紀相近的他卻未想過停步，「我常常聽到阿紀和家豪說要退役，但我對跑步仍有熱誠，即使40歲還有很大進步空間」。

黃啟樂準備倉卒望不拖前輩後腿

至於黃啟樂坦言獲選入港隊，自己從半馬轉戰全馬下準備倉卒，但會竭力作戰，「兩位前輩都跑得好快，希望我不會拖後腿」。

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