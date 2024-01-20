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體育

大批球迷高呼：Free Palestine 巴勒斯坦逼和10人阿聯酋

【明報專訊】與港足同處亞洲盃C組的巴勒斯坦隊，昨憑對方的烏龍球以1：1逼和逾半場10人應戰的阿聯酋隊。這個受以巴衝突影響的中東國家，獲現場大批球迷不停高呼「Free Palestine（解放巴勒斯坦）」等口號打氣及展示大型標語橫額聲援。

12碼宴客靠對方烏龍球扳平

賽事在上屆世界盃球場之一的南部球場舉行，賽前雙方球員於中圈列隊默哀，悼念以巴衝突至今死難者。昨仗多達41,986人入場，現場所見大部分觀眾均支持巴勒斯坦，當進攻時即發出如雷貫耳的歡呼聲，呼喊「解放巴勒斯坦」，還帶同「Don't normalize genocide（勿讓種族滅絕正常化）」等大型橫額。

巴裔球迷信球員化悲憤為力量

巴勒斯坦雖佔盡「主場」優勢，惟23分鐘卻被阿聯酋隊前鋒蘇坦頭槌先開紀錄。37分鐘阿聯酋後衛艾哈馬迪禁區內拉跌對手，經視像裁判（VAR）審視後判12碼兼出示紅牌驅逐離場，惟達馬主射宴客。巴勒斯坦換邊後5分鐘憑對方後衞拿薩解圍擺烏龍扳平，之後圍攻未再增添紀錄，最終雙方打和1：1各得1分。

不少居住在卡塔爾的巴勒斯坦裔球迷都是座上客。Ala Adel帶同兩名女兒一家五口到場，他透露童年曾兩次到過巴勒斯坦，之後再沒機會踏足祖國，「每當有關巴勒斯坦的活動，我會帶女兒參與，讓她們知道擁有這片土地是我們的權利」。在卡塔爾生活7年的他透露，仍有親戚身在巴勒斯坦邊境，每早都會看社交網確認其安危。他認為巴勒斯坦隊縱今屆參賽缺乏資源支援，但相信球員會化悲憤為力量。

（亞洲盃2023）

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