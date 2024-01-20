港足下榻酒店滿載歸屬感 足總花心思佈置勞苦功高 未忘一眾落選港腳貢獻

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

港足現於卡塔爾所住的酒店樓層，3間房間牆壁均換上港足球員肖像或主題佈置，如教練和球員使用的兩間會議室都貼滿一眾港腳的檔案相；進入多用途房就見到一大幅港足比賽相；飯堂樑柱亦貼上港足隊徽及寫上「Hong Kong」牆紙。不過這些原來並非亞洲盃賽會安排，而是香港足總職員主動提出才促成。港足行政經理陳正德（Graeme）透露，去年10月底聯同足總公共關係及傳訊經理丘嘉希的市場部團隊開會討論此事，「畢竟今次會留在卡塔爾至少兩周，連同到阿布扎比集訓逾一周，球員已離港一段時間，都想帶返少少歸屬感及團隊感覺，振奮球員士氣」。他說並非每支亞洲盃球隊都會在酒店做佈置，「要多謝市場部同事，上月底聖誕待（主教練）安達臣點兵決選時，很短時間內着手佈置」。

會議室球員相片包括黃洋

足總職員冀記住外圍賽戰將付出

會議室牆上的球員相，包括落選的前隊長黃洋、門將王振鵬、翼鋒費蘭度、中場顏樂楓及迪高等，丘嘉希解釋道：「在亞洲盃外圍賽有份出力的球員，都想提及他們的貢獻。」陳正德亦補充，「我們能夠來卡塔爾，這些球員都有份」。他稱佈置圖片經溝通由酒店配合沖印，「賽會無規定一定要做，純白色的房一樣開到會，但我們想主動做這件事」。

酒店從40多間中挑選 鄰近診所方便球員

此外，陳正德透露去夏亞洲盃分組賽抽籤後，為選址酒店及訓練場，過去半年他已來卡塔爾視察4、5次，「抽籤期間有日下午我帶了安達臣睇6、7間酒店，包括房間、飯堂、會議室、健身室和泳池，再了解離訓練場有多遠等，睇到安達臣最後都腳軟」。他稱在亞洲足協提供40多間推薦酒店中，根據酒店配套、房間大小、價錢和地理位置等因素，最終「拍板」入住現時的酒店，「這間酒店不是每項都最出色，但酒店步行15秒內有間診所，而且營業到好夜，已有球員去過求診。酒店又有恢復設施及室內外泳池，這些對球員都很重要」。

（亞洲盃2023）