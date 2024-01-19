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體育
2024年1月19日星期五
港足乘勇次仗惡鬥西亞一哥伊朗 安達臣喜見夫添操練 期望讓球迷看到不一樣表現
港足入籍兵人數增 伊朗主帥加蘭內伊：會視為硬仗
卡塔爾澳洲兩戰全勝先闖16強
大連人因債務問題宣布解散
摩洛哥非國盃首擊大勝10人坦桑尼亞
足壇快遞：高巴拿代占士戰傳奇盃
塞國名宿米路積域猝逝 助教身分為勇士奪冠 卡爾：非常難過及震驚
寫大滿貫最長決勝局 雷芭堅娜力戰出局
體壇快訊：滿貫再贏福建闖總決賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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