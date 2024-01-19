明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

寫大滿貫最長決勝局 雷芭堅娜力戰出局

【明報專訊】澳洲網球公開賽昨續演次圈，女單世界排名第3的哈薩克籍星將雷芭堅娜，與世界排名57位的俄籍球手比蓮高娃激戰近3小時下，以盤數1：2意外落敗，雙方在最後決勝局打足10次刁時共31分鐘，更寫下大滿貫最長決勝局歷史。

24歲的雷芭堅娜屬女子網壇冒起最快星將之一，月初在新季首擊布里斯班國際賽亦封后。不過這名上屆澳網女單亞軍昨面對25歲球手比蓮高娃卻陷苦戰，首盤第3局便被破發先輸一盤4：6。次盤雷芭堅娜在關鍵第10局破發贏6：4扳平。決勝盤二人戰至決勝局，並刁時達10次，最終去年曾在香港公開賽戰至4強的比蓮高娃贏細分22：20，寫下大滿貫歷來最長決賽局紀錄，激戰2小時46分鐘後以盤數2：1險勝，首闖澳網女單第3圈。

至於「世一」施維雅達力戰3小時14分鐘後，終以盤數2：1險勝美籍好手歌蓮絲過關。此外，5號種子的美籍好手彭古拉意外以直落兩盤不敵法籍球手寶莉爾出局。中國隊一姐鄭欽文則直落兩盤淘汰對手晉級。

商竣程首闖澳網第3圈

男單方面，西班牙籍世界二哥卡路士艾卡拉斯以盤數3：1擊退意籍球手蘇尼高；惟8號種子的丹麥籍新星魯尼則意外以盤數1：3不敵法籍卡索斯下馬。至於18歲中國隊小將商竣程則以盤數3：1反勝印度籍的拿加爾，生涯首闖澳網第3圈。

上 / 下一篇新聞