寫大滿貫最長決勝局 雷芭堅娜力戰出局

24歲的雷芭堅娜屬女子網壇冒起最快星將之一，月初在新季首擊布里斯班國際賽亦封后。不過這名上屆澳網女單亞軍昨面對25歲球手比蓮高娃卻陷苦戰，首盤第3局便被破發先輸一盤4：6。次盤雷芭堅娜在關鍵第10局破發贏6：4扳平。決勝盤二人戰至決勝局，並刁時達10次，最終去年曾在香港公開賽戰至4強的比蓮高娃贏細分22：20，寫下大滿貫歷來最長決賽局紀錄，激戰2小時46分鐘後以盤數2：1險勝，首闖澳網女單第3圈。

至於「世一」施維雅達力戰3小時14分鐘後，終以盤數2：1險勝美籍好手歌蓮絲過關。此外，5號種子的美籍好手彭古拉意外以直落兩盤不敵法籍球手寶莉爾出局。中國隊一姐鄭欽文則直落兩盤淘汰對手晉級。

商竣程首闖澳網第3圈

男單方面，西班牙籍世界二哥卡路士艾卡拉斯以盤數3：1擊退意籍球手蘇尼高；惟8號種子的丹麥籍新星魯尼則意外以盤數1：3不敵法籍卡索斯下馬。至於18歲中國隊小將商竣程則以盤數3：1反勝印度籍的拿加爾，生涯首闖澳網第3圈。