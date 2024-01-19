塞國名宿米路積域猝逝 助教身分為勇士奪冠 卡爾：非常難過及震驚

米路積域球員生涯雖未曾登陸NBA，但在歐洲球壇享負盛名，這名塞爾維亞籍前鋒曾代表前塞爾維亞及黑山隊在2001年奪得歐洲錦標賽冠軍，並在效力柏迪遜時，三度膺歐洲ABA聯賽年度最有價值球員（MVP）。退役後轉執教鞭的他，2021年首踏NBA球壇，成為勇士主帥卡爾的副手，並隨即在該季協助球隊奪得總冠軍。

籃壇致哀 約基治：你是我的一切

對於這名塞爾維亞名宿突然離世，卡爾坦言為此感到非常難過及震驚，認為這對他的親友將是很困難的時候，並為與他曾一起共事「感到非常自豪」。至於與米路積域情同父子的塞爾維亞籍丹佛金塊球星約基治，亦在社交網上載自己與這名恩師的合照，並寫下一句「你是我的一切」致意。NBA總裁阿當施華則讚揚對方為籃壇作出的貢獻，並向米路積域的親友送上最深切慰問。

施亞琴轉投溜馬

速龍大勝滅火結束四連敗

另外，多倫多速龍昨宣布與印第安那溜馬及新奧爾良塘鵝達成三方交易，其中速龍的29歲主力前鋒施亞琴換至溜馬，意味速龍2018／19年球季的總冠軍隊成員只餘基斯保查仍在陣中。

常規賽方面，速龍昨在加利倫特、RJ巴列特及史葛堤班尼斯合轟74分下，領銜在主場以121：97大勝邁阿密熱火，結束四連敗走勢，在東岸以16勝25負續排第12位。

至於克里夫蘭騎士昨在球星米曹及後備奇兵佐治斯尼安分別攻下31及33分下，領軍主場以135：95狂數東岸二哥密爾沃基公鹿，拿下六連勝後以24勝15負暫列東岸第4位。