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體育

卡塔爾澳洲兩戰全勝先闖16強

【明報專訊】東道主卡塔爾隊昨在亞洲盃A組，藉前鋒艾菲夫在17分鐘建功，以1：0挫末段少踢1人的塔吉克隊，兩戰全勝得6分率先篤定以首名出線16強。至於兩連和得兩分的中國隊（國足）則排次席，下仗鬥卡塔爾需至少不敗才有望晉級。即使出線形勢相當嚴峻，但眾國腳同稱球隊在進步中。另外，澳洲隊昨晚在B組次輪以1：0小勝敘利亞隊，賽後得6分也闖入16強。

國足在A組首、次輪同以0：0賽和塔吉克及黎巴嫩隊，前鋒武磊則繼首戰如同「隱形」後，次仗又被狠批門前錯失黃金機會，被嘲諷是「小丑」，惟隊友翼鋒林良銘、中場王上源和後衛張琳芃均稱，球隊過去兩仗表現進步不少，門將顏駿凌說：「下場（對卡塔爾）會很困難，我們還是專注自己，機會也在自己手上，只要我們踢得好是有機會出線的。」國足下仗若和波便需視乎其他小組情况，才能爭取以成績最好的4支小組第3名出線。

日本碰伊拉克 南野望留名亞洲盃

D組今晚起上演兩場，依次是日本對伊拉克隊及越南對印尼隊。上仗挫越南時梅開二度的「藍武士」主將南野拓實周二適逢29歲生日，在接受訪問期間，隊友守將板倉滉及菅原由勢更捧着生日蛋糕為他慶生，這名效力摩納哥的中場說：「亞洲盃是我職業生涯其中一個重要賽事，我希望在此留名。」他又慨嘆雖然未到30歲，卻已因隊內有很多年輕球員，故此感到自己已成「老將」。

（亞洲盃2023）

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