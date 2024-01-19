港足乘勇次仗惡鬥西亞一哥伊朗 安達臣喜見夫添操練 期望讓球迷看到不一樣表現

香港vs.伊朗 HOY TV 77台 明晨01：30直播

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

世界排名150位的港足在卡塔爾出戰C組首擊雖以1：3不敵64位的阿聯酋隊，但中場陳肇鈞攻入一球兼成亞洲盃史上第1000球列入史冊，控球僅28.8%下仍多達16次射門及6次中龍，加上踢出拼勁，獲不少球迷讚賞。今仗續在哈利法國際體育場出擊，面對近年常遇到、世界排名21位的爭標熱門伊朗隊。港足近兩屆世界盃外圍賽次圈均同組且3戰皆負（見表），包括去年11月中作客0：4大敗。不過U23梯隊去年10月在杭州亞運8強，憑潘沛軒的入球爆冷小勝1：0闖4強創歷史。

偕祖連奴復操 艾里奧盼披甲

李毅凱冀半場先守和再尋機

安達臣在賽前記招稱，很高興終齊集大軍26人參與操練，翼鋒祖連奴及同場出席記招的中堅艾里奧均已復操，「我認為伊朗是今屆前3最強對手，要從對方身上取分是很困難，但每場都是全新比賽，都是由0：0開始。球隊經過集訓及多場比賽後狀態漸入佳境，我期望看到比之前對伊朗時表現不同的港足」。他笑言因有眾多伊朗傳媒在場拒透露細節，只強調會盡全力。

已年屆37歲的艾里奧近兩周均沒操練，承認代表港足8年未能在首場亞洲盃上陣感沮喪，「我知道另外兩名中堅隊友表現很好，我會努力爭一席位」。曾兩次對伊朗的他稱，港足在安達臣帶領下改變了踢法，期望今仗可製造更多危險攻勢。問到艾里奧是否可上陣，安達臣僅稱只是安排「隊長群組」成員出席賽前記招，下次會由另一名新代表列席。

伊朗坐擁波圖射手泰尼米、羅馬前鋒阿斯蒙及飛燕諾鋒將查漢巴克殊等旅歐球星。上次世盃外作客正選交手的後衛李毅凱憶述，對方一眾星級鋒將的個人能力及技術均強，「上半場先努力守和0：0，下半場才尋求『偷雞』搶分。對伊朗先做好防守先有機會，面對世界級前鋒每一刻都要好集中，要隊友聯防互相幫助先可抵擋，即使失波最緊要都唔好泄氣」。隊友陳肇鈞首仗對阿聯酋建功，阿凱稱提升了球隊士氣，「原來港隊踢咁高水平的國際賽都不只是死守，仲可以有好多進攻和有入波」。

球迷召集賽前當地車廂吶喊助威

此外，由兩個港足球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」組成的「香港聯合軍」打氣團，繼首仗聚集步入球場，昨發文召集身在卡塔爾的香港球迷，今仗賽前3小時到市中心的地鐵站集合，坐滿一至兩列車廂吶喊助威。

（亞洲盃2023）