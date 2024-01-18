明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足入籍兵祖連奴仍缺操 安達臣認未補選是賭注

【明報專訊】香港足球代表隊續在卡塔爾出戰亞洲盃決賽周，將於周六凌晨迎C組分組賽硬撼西亞一哥伊朗隊。陣中3名入籍兵仍未傷癒及回復狀態，當中祖連奴更未有參與前晚操練，主教練安達臣承認未補選取代這名傑志翼鋒是賭注。

港足在亞洲盃C組首仗1：3不敵阿聯酋隊後，續在卡塔爾大學訓練場備戰，傑志兩將祖連奴及艾里奧因傷仍未能參與全課操練，前者僅觀操料續缺陣，艾里奧則單獨恢復訓練；缺態的謝家強則終參與分隊賽等全課操練。

李毅凱解約流浪 亞洲盃後定去向

被問到祖連奴仍有傷下，為何沒在首仗賽前的限期前補選更換名單，安達臣解釋因沒港將能有這名33歲傑志翼鋒的質素，對方亦有機會在最後一場分組賽對巴勒斯坦隊復出，「我曾考慮很久是否換走他，但若他狀態好可一己之力改變賽果。有時參與大賽像玩啤牌，需要有這些賭注」。他又稱，伊朗隊多名主力來自歐洲主流聯賽，承認搶分相當困難：「上次在世界盃外圍賽我們輸0：4，我們可做是盡全力做準備」。後衛李毅凱則透露已跟標準流浪解約，稱先專注亞洲盃再決定下一站。

中場陳俊樂稱，對阿聯酋隊上半場一直逼搶，令對手由短傳到有段時間要大腳長傳，做到部署感覺「有得鬥」 ，「過往對西亞球隊比較一面倒，好多時都是受壓、只得零星攻勢。但上場製造了很多威脅埋門，自己在中場也搶了不少第二點。之前熱身賽都感覺到，大家都開始掌握到逼搶踢法」。樂仔周一在亞洲盃期間度過28歲生日，他期望協助球隊在分組賽出線，認為陳肇鈞上仗入球加強了隊友信心，「希望我們都可把握到埋門機會」。

上 / 下一篇新聞