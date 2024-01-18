港足入籍兵祖連奴仍缺操 安達臣認未補選是賭注

港足在亞洲盃C組首仗1：3不敵阿聯酋隊後，續在卡塔爾大學訓練場備戰，傑志兩將祖連奴及艾里奧因傷仍未能參與全課操練，前者僅觀操料續缺陣，艾里奧則單獨恢復訓練；缺態的謝家強則終參與分隊賽等全課操練。

李毅凱解約流浪 亞洲盃後定去向

被問到祖連奴仍有傷下，為何沒在首仗賽前的限期前補選更換名單，安達臣解釋因沒港將能有這名33歲傑志翼鋒的質素，對方亦有機會在最後一場分組賽對巴勒斯坦隊復出，「我曾考慮很久是否換走他，但若他狀態好可一己之力改變賽果。有時參與大賽像玩啤牌，需要有這些賭注」。他又稱，伊朗隊多名主力來自歐洲主流聯賽，承認搶分相當困難：「上次在世界盃外圍賽我們輸0：4，我們可做是盡全力做準備」。後衛李毅凱則透露已跟標準流浪解約，稱先專注亞洲盃再決定下一站。

中場陳俊樂稱，對阿聯酋隊上半場一直逼搶，令對手由短傳到有段時間要大腳長傳，做到部署感覺「有得鬥」 ，「過往對西亞球隊比較一面倒，好多時都是受壓、只得零星攻勢。但上場製造了很多威脅埋門，自己在中場也搶了不少第二點。之前熱身賽都感覺到，大家都開始掌握到逼搶踢法」。樂仔周一在亞洲盃期間度過28歲生日，他期望協助球隊在分組賽出線，認為陳肇鈞上仗入球加強了隊友信心，「希望我們都可把握到埋門機會」。