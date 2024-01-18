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體育

國足摸和黎巴嫩 亞洲盃尚待開齋 球迷：雖不滿賽果 但也意料之中

【明報專訊】中國國家足球隊（國足）繼日前在卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周A組首戰與塔吉克隊互交白卷後，昨晚次輪再以0：0打和黎巴嫩隊，仍未響頭炮和仍未有入球下，賽後兩戰得兩分，首仗吞東道主3蛋的黎巴嫩則取得今屆第1分。

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

這場比賽於在世界盃球場之一的圖瑪瑪球場舉行，昨仗明顯較多位於中東的黎巴嫩球迷入場，儼如擁有半個主場，打聲氣遠勝國足球迷，而去年10月上任的中國足協主席宋凱亦是14,137個座上客的其中一人。上仗只能悶和塔吉克隊的國足，此役排出較為保守的5-3-2陣式作賽，其中港產中場的戴偉浚續擔正，於左路為取代譚龍的前鋒張玉寧及武磊穿針引線，至於傷癒的中場老將吳曦則先列後備。

港產中場戴偉浚力戰破相

兩軍開賽後踢來謹慎，15分鐘，戴偉浚被對手起腳解圍時，連消帶打鞋底撐中其面頰和嘴角倒地，經視像裁判（VAR）介入後，韓國籍球證高亨進仍決定不向犯規者拔牌，而僥倖沒有嚴重受傷的戴偉浚其後需貼上膠布繼續作賽。黎巴嫩及後佔上風，表現活躍的中場馬圖克和翼鋒查亞班，於24分鐘先後射門和頭槌攻門未竟全功。31分鐘，張玉寧起腳撐中對方球員身體領取此仗首面黃牌，不久查亞班右路後上勁射中網側足令國足抹一額汗。

國足在44分鐘差點打開紀錄，張玉寧於敵軍禁區內射門被黎巴嫩門將馬塔爾拍出，武磊衝門叩關不果，再奪得皮球的張玉寧轉身快射，又被馬塔爾撲出底線。馬圖克不久還以顏色於左路怒射中楣彈出，結果兩軍上半場互交白卷。

下半場接戰僅3分鐘，戴偉浚開角球予中堅蔣光太頭槌攻門被馬塔爾沒收。52分鐘，黎巴嫩中場蘇魯爾禁區頂接應右路橫傳勁射中楣頂彈出，他及後又於63分鐘施展百步穿揚射術，但又被國足門將顏駿凌托出底線。66分鐘，國足以譚龍及林良銘入替武磊和張玉寧，之後又換入進攻中場謝鵬飛和中場吳曦，惟兩軍始終忘帶射門鞋下，終以0：0言和終場。國足及黎巴嫩下仗將在下周一晚分別對卡塔爾和塔吉克。

此外，中國球迷Duncan、Even及苗先生均稱，雖不滿意賽果，但也是意料之中。Duncan慨嘆32歲前鋒武磊年紀漸大有點力不從心，也踢得有點壓力；女球迷Even笑言盼最後一場打和卡塔爾隊，以3場和波出線。

泰國兩球輕取吉爾吉斯

沙特補時建功反勝阿曼

另外，泰國隊昨在F組藉25歲前鋒素柏猜於26和48分鐘梅開二度，以2：0輕取有港超東方中堅高素巴耶夫坐鎮的吉爾吉斯隊，同組沙特阿拉伯隊亦旗開得勝，憑翼鋒加列比及中堅艾布拉希先後在78分鐘和補時6分鐘建功，以2：1絕殺於14分鐘藉12碼先拔頭籌的阿曼隊。

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