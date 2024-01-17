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體育
2024年1月17日星期三
國足鬥黎巴嫩不容再失 亞洲盃次仗迎出線關鍵戰 武磊：球隊需整體配合
馬來西亞吞約旦4蛋 金判坤向球迷道歉
內線雙塔佔盡優勢 東方甲一4強戰先克永倫
安必特傷癒即獻雙雙領76人挫火箭 強調健康重於MVP
賀歲盃門票明早開售 盛惠180至980元
施維雅達晉澳網次圈 跨季17連勝
體壇快訊：楊楊配印度羽賽挫東道主晉次圈
美斯蟬聯FIFA最佳男球員 險勝夏蘭特八奪殊榮 隨國際邁阿密開操缺席頒獎
摩連奴離羅馬教職
塞內加爾非國盃首擊大勝岡比亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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