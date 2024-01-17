美斯蟬聯FIFA最佳男球員 險勝夏蘭特八奪殊榮 隨國際邁阿密開操缺席頒獎

去年美斯離開歐洲轉戰美國球壇，為「萬人迷」碧咸旗下的國際邁阿密效力，並隨即為新東家贏得美墨聯賽盃，但聯賽則未能躋身季後賽。不過，這名人氣高企的36歲阿根廷球王在今屆FIFA年度頒獎禮仍力壓一眾球員，其中他與去年成為歐洲金靴獎的曼城前鋒艾寧夏蘭特在投票中同得48分，最終以107比64的首名票數差險勝對方，歷來第8次榮膺FIFA最佳男足球員。

由於美斯以正在隨國際邁阿密展開集訓為由缺席今屆頒獎禮，其獎項交由昔日巴塞隆拿隊友的法國隊名宿亨利代領。值得一提的是，擁有投票權的港足主帥安達臣，連續兩屆將首選票投予挪威同鄉夏蘭特；港足隊長葉鴻輝則首選曼城的比利時隊中場奇雲迪布尼。

領曼城奪5座錦標

哥迪奧拿膺最佳男足教練

其餘獎項方面，上季破天荒帶領英超豪門曼城首膺「三冠王」、年內奪得5座冠軍的哥迪奧拿，則第2度膺年度最佳男足教練。他獲獎時不忘為麾下的夏蘭特未獲獎抱不平，並開玩笑道：「我向來認為年度獎項應將美斯與其他球員分開來評分，所以我認為今屆夏蘭特理應是得獎者。」哥帥上次獲獎正是於2011年帶領巴塞奪得三冠王之後，昨被問及在他心目中兩支三冠王誰較好時，他情急下先以粗言回應，後笑言不會將兩者作比較，但認為「兩支均是當時最好的球隊則毋庸置疑」。

邦瑪蒂首奪最佳女足球員

榮幸見證女足地位提升

至於年度最佳女足球員由效力巴塞的西班牙國腳艾坦娜邦瑪蒂首奪獎項，這名25歲中場去夏協助西班牙隊首奪女足世界盃，個人更獲膺賽事的金球獎。她昨獲獎時感言：「2023年對我而言是終生難忘的一年，女足在世界的地位正在不斷提升，同時亦有很多變革，我很榮幸置身其中，見證歷史。」