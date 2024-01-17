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體育

國足鬥黎巴嫩不容再失 亞洲盃次仗迎出線關鍵戰 武磊：球隊需整體配合

【明報專訊】中國國家隊在亞洲盃決賽周A組首仗失分後，今晚7時30分迎次仗出線關鍵戰對黎巴嫩隊，主帥恩高域昨在賽前記者會承認，球隊上仗鬥塔吉克隊的上半場失誤太多，願為球員承擔責任。前鋒武磊稱球隊需配合，相信磨合表現會愈來愈好。

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

黎巴嫩vs.中國 香港國際財經76台 晚上19：30直播

國足首仗在後衛朱辰傑尾段頭槌入球，但視像裁判（VAR）指隊友蔣光太越位判無效，最終與初戰決賽周的塔吉克隊互交白卷。世界排名79名的國足今晚於圖瑪瑪球場鬥暫列榜尾、世界排名107位的黎巴嫩隊。恩高域昨稱分析了上仗失分問題，已準備好迎今仗力爭入球。被問到是否關鍵一戰，他說：「首場贏輸都不會影響分組賽形勢，球隊會逐場準備，爭取能取的分數」。

主帥恩高域為首擊失誤多承責

恩高域又稱與其談對手弱點，更願意討論己隊問題，承認上仗麾下有壓力，「我們上半場控球處理不好，失誤比其他參賽球隊總和還多，下半場經調整明顯有改善，我會承擔球員失誤的責任。經過檢討，今仗我們要發揮球員特點，且對手仍未取分肯定會有變動，比賽一定很精彩」。

一對正選前鋒武磊及譚龍上仗攻門機會寥寥，被問到如何激發武磊，恩高域稱這名國足頭號射手能力不容置疑，其發揮對球隊相當重要，「球隊需要讓他發揮更從容舒適」。內媒《體壇週報》預計今仗會變陣，上仗下半場後備入替表現不錯的張玉寧及謝鵬飛皆有望正選。

同場出席記招的武磊也稱球隊是整體，「通過上場比賽影片發現了些問題，我們會從中找辦法解決。球隊進攻不只靠前鋒，防守也不止靠後衞，而是通過整體配合，我相信磨合後會愈來愈好」。他又稱首仗打和後球隊都知今仗重要性，對手情况亦然，「我們已做好困難準備，希望努力把第二場打好，爭取分組賽出線」。

黎巴嫩主帥派高帽 表明大幅變陣

黎巴嫩隊在揭幕戰0：3大敗予東道主兼衛冕的卡塔爾隊，主帥拉度奴域承認首戰受對方有眾多觀眾助威氣氛致有很多失誤，包括6、7次攻門都無法入球，又形容國足是好球隊，並表明陣容會作多個變動，有信心今仗表現會改善。黎巴嫩入籍兵查迪也讚國足是強隊，「從影片看到中國足球水準很好，但當比賽時我們就會有百分百信心擊敗對手，會以全取3分為目標」。A組另一場，以3分排榜首的卡塔爾隊今晚對塔吉克隊。

（亞洲盃2023）

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