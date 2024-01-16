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體育

安達臣為港足表現驕傲 批球證判決嘆欠運

【明報專訊】港足在卡塔爾亞洲盃決賽周C組分組賽以1：3負阿聯酋隊，當中有3次被視像裁判（VAR）推翻判決，包括輸兩球12碼及一球「詐糊」。主教練安達臣賽後直言不滿球證判決及感到非常欠運。

港足對阿聯酋隊一役三度被VAR推翻判決，包括兩球改判12碼而失波，第一球指後衛周緣德犯手球，第二球為陳晉一踢跌對手，還有後備入替的前鋒米高在補時入球被指手球在先改判無效。

安達臣不滿對手輕易倒地博犯規

陳晉一願為犯天條負責

安達臣在賽後記者會稱，為球隊表現感驕傲，但不滿執法的新加坡籍球證判決，感到非常欠運，「有些50／50情况都判我們犯規，這兩球12碼在歐洲足球絕對不會出現」。安達臣縱高興這仗取得入球，但失望在入球4分鐘後再失第2球，又直言不喜歡阿聯酋隊容易倒地博犯規的作風。

對於犯天條，港足左閘陳晉一賽後稱「仍未好消化到」，但會接受判決及承擔責任。他說：「與其說欠運，自己可再做好點，證明我們有力一戰。對方技術水平和體能都在我們之上，但不代表我們很容易被取走3分，對手這場踢得不算舒服。」同輸12碼的周緣德認為判決太嚴，更稱球證整場執法都不利港足，提及尾段入替的史提芬彭利拿完場前在禁區被撞跌，球證亦未有示意。

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