寫亞洲盃千球里程 陳肇鈞：從未懷疑自己 冀證港足可挑戰列強 曾失業大半年拒言棄

明報記者：余瑋- 卡塔爾多哈直擊

陳肇鈞（Philip）昨對阿聯酋隊在下半場初段接應艾華頓傳中門前掃入，不但為港足在今屆亞洲盃首仗即有入球，更是亞洲盃史上第1000個入球，令他賽後獲傳媒蜂擁訪問之餘，更登上亞洲盃官網頭版報道。

獲傳媒蜂擁採訪

登賽事官網頭版

Philip賽後向本報在內的港媒稱，成賽事千球里程碑球員值得慶祝，但為落敗感失望，「扳平一刻我覺得是有機會取分，但因一、兩個判決或防守不足而失波。我們不會再逗留這個位，向前想方法爭晉級，給球迷睇到球員最好一面」。港足主帥安達臣賽後也恭賀麾下列入史冊，稱Philip在前場總能帶來威脅。

參加亞洲盃，陳肇鈞形容是「超大舞台」，「想證明我們有力挑戰任何一隊，無論世界排名高我們一倍，都可構成威脅，不因對方踢過世界盃而保守，堅持緊迫進取，希望球隊未來都按這方向走」。Philip在安達臣麾下累積入4球，他認同這挪威籍教頭清楚其優點，「他知我在比賽去到咩位置可做到甚麼，我希望可一路提供服務給他，為港隊要我守龍都無所謂。港隊此前多年來踢法都較保守，現轉踢法真的直接製造了威脅，只是賽果未能反映」。

效力港超區隊大埔的陳肇鈞，2022年夏天約滿傑志後，曾大半年未落班，他稱從無懷疑自己能力，如今能在亞洲盃入球，先要歸功自己，「當然有很多人幫過我，大家都知近年在港踢波超難，每日都捱打，但我從來無停過，或者當中有諗過繼唔繼續（踢波），結果繼續到在亞洲盃入到波，這是每個人應有的鬥志，從來唔可以放棄自己，唯一殺到自己亦只有自己。就算現在我31歲，都在一路去諗有咩缺點和如何進步」。

同組伊朗4：1大勝巴勒斯坦

另外，與港足同處C組的爭標分子伊朗隊，昨以4：1輕取巴勒斯坦隊後暫居首，阿聯酋同得3分緊隨，港足比巴勒斯坦失少一球而暫列第3。港足將於周六凌晨惡鬥伊朗。