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體育

金判坤祝願港足一切順利 豪言領馬來西亞晉16強

【明報專訊】跟奪冠熱門的韓國隊同處亞洲盃E組的馬來西亞隊，由港足前帥金判坤領軍，這名韓籍教頭稱已做好部署明晨面對世界排名87名的約旦隊，更豪言目標出線16強，讓外界知道大馬並非只是環境優美的國家；他被問到時亦祝願港足在今屆亞洲盃一切順利。至於韓國隊則在今晚登場，首擊鬥巴林隊。

韓國今鬥巴林 奇連士文稱旅歐戰將成關鍵

馬來西亞自前年1月由港足前帥金判坤領軍，在外圍賽跟港足同樣成為其中一隊最佳次名晉身決賽周，近11仗取7勝3和1負成績，現世界排名130名。金判坤昨在賽前記者會開場白稱：「很多人知道馬來西亞是美麗及理想居住的國家，但我想介紹馬來足球亦很強、是充滿活力的，我們為首仗已完全做好準備。」Kim sir稱經過3周備戰，雖有部分傷兵，但已對排名高43名的約旦隊球員做好資料搜集及部署，會盡全力阻擋對手進攻，加上球隊近况不錯提升信心，明言目標要在韓國、約旦及巴林隊同組下出線16強。金判坤曾執教港足5年半，有香港傳媒現場問及如何看港足近兩年由安達臣執教的表現，他僅稱：「恭喜香港可以參與亞洲盃決賽周，祝願在這項重要賽事一切順利。」

至於韓國隊今晚7時30分在E組首仗對巴林隊。「太極虎」近4屆分別只得兩次季軍、1次亞軍及上屆8強不敵冠軍卡塔爾隊，今屆以熱刺球星孫興慜及狼隊前鋒黃喜燦為首12名旅歐球星，銳意自1960年來相隔64年再奪冠。身為主帥的德國名宿奇連士文賽前稱讚近年旅歐韓將表現出色，認為這將是球隊持續進步的關鍵。

（亞洲盃2023）

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