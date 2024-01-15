金判坤祝願港足一切順利 豪言領馬來西亞晉16強

韓國今鬥巴林 奇連士文稱旅歐戰將成關鍵

馬來西亞自前年1月由港足前帥金判坤領軍，在外圍賽跟港足同樣成為其中一隊最佳次名晉身決賽周，近11仗取7勝3和1負成績，現世界排名130名。金判坤昨在賽前記者會開場白稱：「很多人知道馬來西亞是美麗及理想居住的國家，但我想介紹馬來足球亦很強、是充滿活力的，我們為首仗已完全做好準備。」Kim sir稱經過3周備戰，雖有部分傷兵，但已對排名高43名的約旦隊球員做好資料搜集及部署，會盡全力阻擋對手進攻，加上球隊近况不錯提升信心，明言目標要在韓國、約旦及巴林隊同組下出線16強。金判坤曾執教港足5年半，有香港傳媒現場問及如何看港足近兩年由安達臣執教的表現，他僅稱：「恭喜香港可以參與亞洲盃決賽周，祝願在這項重要賽事一切順利。」

至於韓國隊今晚7時30分在E組首仗對巴林隊。「太極虎」近4屆分別只得兩次季軍、1次亞軍及上屆8強不敵冠軍卡塔爾隊，今屆以熱刺球星孫興慜及狼隊前鋒黃喜燦為首12名旅歐球星，銳意自1960年來相隔64年再奪冠。身為主帥的德國名宿奇連士文賽前稱讚近年旅歐韓將表現出色，認為這將是球隊持續進步的關鍵。

（亞洲盃2023）