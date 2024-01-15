國足食詐糊悶和塔吉克 恩高域拒歸咎球證判決

世界排名79名的國足，賽前兩場閉門熱身賽曾先後不敵阿曼隊及港足，昨仗上半場受壓排106名的塔吉克隊，半場4次攻門都未有中龍之餘，更被對手攻門多達12次。戰至72分鐘，國足換走表現平平的武磊及戴偉浚後，隨即大有改善，朱辰傑於80分鐘接應謝鵬飛開出角球頭槌破網，惟經VAR審視，指另一後衛蔣光太身處越位位置，同時阻擋對方後衛護空門機會而判入球詐糊，最終國足與全場多達20次攻門的塔吉克隊互交白卷，各得1分。

港產中場戴偉浚擔正表現平平 球迷謾罵

此外，在隊長吳曦因傷缺陣下，獲任正選的港產中場戴偉浚，昨在場內數次被球迷用廣東話謾罵，賽後在網上亦被批評表現欠佳。

恩高域賽後拒將失分歸咎球證判決，稱相比入球被判無效，更失望是球隊未能把握其餘入球機會，「我們得到一分只能向前看，在下場爭取全取3分」。國足下仗將於周三晚對在揭幕戰0：3負卡塔爾隊的黎巴嫩隊。

塔吉克隊主帥施格特對創造歷史、取在亞洲盃決賽周第1分感高興，認為雙方機會均等，兩隊都值得取分而回，惟稱球隊缺乏經驗才錯失不少入球機會，「我不覺得中國隊是役表現比我們好」。

（亞洲盃2023）