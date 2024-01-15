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體育

失兩極刑 港足首擊1：3不敵阿聯酋 陳肇鈞扳平入球締亞洲盃里程碑

【明報專訊】香港足球代表隊56年後再戰亞洲盃決賽周，昨晚在分組賽C組首戰惡鬥上兩屆4強分子阿聯酋隊。港足全場錄得16次攻門，並由陳肇鈞建功，剛好是亞洲盃史上第1000個入球。惟港足上、下半場各輸一球12碼下，終以1：3憾負，周六凌晨將面對另一支勁旅伊朗隊。

明報記者 余瑋卡塔爾多哈直擊

全場16次攻門

米高末段「食詐糊」

這仗共有15,586名球迷入場。港足首戰沿用4–3–3陣式，葉鴻輝以隊長身分把守最後一關；後衛4人為茹子楠、周緣德、李毅凱及陳晉一；中場派遣胡晉銘、陳俊樂及陳肇鈞；前線3人則是艾華頓、安永佳及潘沛軒。此外，謝家強、艾里奧和祖連奴並未列大軍名單。

世界排名第150位的港足，面對排名高86位的對手雖被看低一線，卻在開賽3分鐘率先錄得兩次埋門；先有陳晉一「手榴彈」擲入禁區，安永佳二傳予艾華頓頭槌攻門，惜乏力被對方門將艾沙沒收。李毅凱其後乘敵軍解圍施冷箭，則告高出。港足其後以前場逼搶，贏得不少攻勢；惟32分鐘阿聯酋隊前鋒蘇丹艾迪射門省中周緣德手部，球證翻看視像裁判（VAR）後直指12碼點，蘇丹艾迪親自操刀中鵠，打開紀錄。

港足失守後續搶攻，37分鐘再有安永佳20多碼割草式射門，僅掠門而過斜出。阿聯酋隊兩分鐘後則有巴西裔鋒將法比奧利馬右路起腳，皮球省中陳俊樂後，被葉鴻輝托到再中楣彈出。半場港足以0：1落後。

港足換邊後仍不落下風，49分鐘更憑陳肇鈞接應艾華頓右路傳中，伏兵遠柱快腳撞入扳平，這亦剛好是亞洲盃史上第1000個入球。惟和局僅維持4分鐘，阿聯酋隊把握葉鴻輝兩度撲救不遠，由右閘薩耶迪蘇丹補中再度領先。港足在65分鐘由兩名前鋒史提芬彭利拿和米高，入替茹子楠及潘沛軒傾力反撲。港足74分鐘幾乎再輸12碼，李毅凱禁區內疑與敵軍的沙美恩有接觸，球證再到場邊翻看VAR，這次則未判極刑。

港足末段再換入黃威、余在言及勞烈斯放手一搏，卻在補時因陳晉一撞跌艾卡辛尼，球證再次翻看VAR後判罰12碼，艾卡辛尼主射入網，助阿聯酋拉開3：1。補時11分鐘，米高補近門射入，但經VAR覆核後因他左手曾觸及皮球而「食詐糊」，港足終以1：3飲恨。

15,586人觀戰

半百港球迷撐場

此外，是役港足球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」聯合了40至50名遠征卡塔爾的球迷「聯合軍」，賽前兩小時於比賽球場的哈利法國際球場聚集拍大合照，當中不少人步入球場一刻更份外激動。昨仗比賽球場位於世界盃球場之一的哈利法國際體育場，場內精品攤位亦有售賣港隊的亞洲盃官方產品，淨紅色T恤和頸巾分別售179里亞爾（約363港元）以及59里亞爾（約127港元），均寫上「中國香港」字樣。

（亞洲盃2023）

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