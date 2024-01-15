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2024年1月15日星期一
失兩極刑 港足首擊1：3不敵阿聯酋 陳肇鈞扳平入球締亞洲盃里程碑
40歲黃洋告別港足生涯 寄語港腳保持專業
國足食詐糊悶和塔吉克 恩高域拒歸咎球證判決
金判坤祝願港足一切順利 豪言領馬來西亞晉16強
南野拓實起孖 日本4：2挫越南旗開得勝
迪布尼復出救曼城 隔5月再戰英超 傳射領銜反勝紐卡素
非國盃開戰 科特迪瓦輕取幾內亞比紹
澳網首圈激戰4小時 佐高域挫派斯米晉級
港花劍隊入奧被動 世盃巴黎站負德國 遭國家隊拉大分差
七欖迪拜賽煞科 港男隊獲第7名
辛祖返多蒙特首擊交助攻 本季目標「重拾快樂」
體壇快訊：安洗瑩大馬公開賽封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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