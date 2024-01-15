港花劍隊入奧被動 世盃巴黎站負德國 遭國家隊拉大分差

港將張家朗前日於個人賽16強止步，昨偕隊友轉戰團體賽，並在32強面對馬來西亞隊，一直領先下以45：26大勝晉級。

2月開羅站成最後搶分機會

港隊在16強對上德國隊卻陷入困境，蔡俊彥、張家朗及崔浩然打完頭3局已落後9：15。蔡俊彥在第4局打出8：5攻勢，一度領軍將差距縮至3分，港隊隨後變陣派出楊子加未見成效，完成頭7局已被拋離24：35。蔡俊彥在第8局再打出8：4嘗試收復失地，守尾門的張家朗亦主動搶攻，最後3.35秒曾追至兩分差距，惟終仍以41：45飲恨，無緣晉級。

港隊在世界盃巴黎站賽前的奧運積分為218分，落後競爭對手中國隊14分，隨着港隊是次16強止步，加上中國隊打入8強，分差將進一步擴大。劍擊團體賽的奧運積分周期將於4月1日截標，港隊只剩2月底的開羅站搶分，爭取繼上屆東京奧運後再次「成團」角逐奧運。

至於在女花個人賽打入正賽的符妤名，昨伙隊友鄭曉為、陳諾思及關渝澄轉戰團體賽，她們在首圈以45：25挫澳洲隊，惟16強以25：36不敵加拿大隊。

佩劍方面，港隊女將梁洛文和薛雅齊殺入突尼斯大獎賽正賽，前者以12：15僅負日籍前世界一姐江村美咲，後者則以7：15不敵世界排名第5的希臘籍劍手。