迪布尼復出救曼城 隔5月再戰英超 傳射領銜反勝紐卡素

艾達臣早段傷出 半場一度落後

曼城上場英格蘭足總盃以半力大勝英冠哈特斯菲爾德5球晉級後，今場以比利時隊翼鋒謝利美杜古傷癒掛帥，奇雲迪布尼則暫列後備，開賽僅約1分鐘，「藍月」門將艾達臣摩拉斯與右閘基爾獲加攔截對手傳中時意外相撞，直至8分鐘須由史堤芬奧迪加入替把關。26分鐘，藍月靠右邊傳中，貝拿度施華乖巧地後腳射入，領先1：0。但主隊紐卡素憑瑞典中鋒阿歷山大伊沙克擺脫防守後，在左路燙入遠柱，於35分鐘追成平手，其後翼鋒安東尼哥頓接應後衛丹般恩的傳送，再次在左路起腳射入，完半場反超曼城2：1。

獲哥帥大讚獨一無二

易邊後，曼城換入中場「指揮官」奇雲迪布尼，隨即收到成效，先於74分鐘在禁區外以右腳遠射中鵠，再在補時1分鐘妙傳到禁區，由有「挪威美斯」之稱的20歲小將奧斯卡波比接應後冷靜地射入，亦是他職業生涯首個英超入球。最終曼城以3：2反勝紐卡素，驚險地全取3分，續力迫榜首的利物浦。

迪布尼自去年8月對陣般尼後首次亮相英超，賽後亦立即跟主帥哥迪奧拿相擁，他指出在紐卡素主場比賽更多的是意志力，並稱「14年以來還沒經歷過長時間缺陣，我非常努力地踢球並試圖改變一些事情，但我不是一個停滯不前的人，很高興能回來比賽。」而哥帥亦不忘大讚迪布尼是獨一無二的存在，並為波比後備落場的表現感高興。

另外，阿士東維拉昨晚征戰愛華頓僅與對手悶和0：0，賽後以21戰得43分，惟因得失球不及曼城而跌落第3位，並以兩分落後踢少1場的利物浦。