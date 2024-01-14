體壇快訊：陳善鈺佛州賽8強止步

拉姆3月戰LIV香港站

LIV Golf香港站將於3月8至10日於香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，最新簽約的西班牙籍星將拉姆，將偕14名聯賽冠軍級球手訪港爭標，賽事門票已於官網發售。

港七欖男隊迪拜賽鬥德國

世界七人欖球挑戰者系列賽迪拜站昨演最後一輪小組賽，香港男隊以0：33不敵烏拉圭隊，2勝1負排A組次名，晉級8強鬥C組首名德國隊。女子組方面，港隊以1勝2負排C組第3，跌落名次賽。

戴資穎大馬賽決戰安洗瑩

馬來西亞羽毛球公開賽昨日續演，「寶島球后」戴資穎在女單4強跟中國隊好手陳雨菲激戰1小時12分鐘，以局數2：1反敗為勝，終結對賽四連敗。戴資穎今在決賽將鬥韓籍「世一」安洗瑩，後者在4強以直落兩局挫張藝曼。

奧森漢沙拿亮相非國盃

非洲國家盃今晚起接連舉行3場比賽，頭場是陣容不整的A組尼日利亞隊，勢遣拿玻里箭頭域陀奧森漢掛帥強攻赤道畿內亞隊，之後是由利物浦球星穆罕默德沙拿領軍的B組上屆亞軍埃及隊碰莫桑比克隊；同組加納隊對佛得角隊時，據報有韋斯咸攻擊手古度斯因傷上陣成疑。

皇馬巴塞會師西超盃決賽

西班牙超級盃決賽明晨將在沙特阿拉伯上演，由爭取衛冕的巴塞隆拿惡鬥宿敵皇家馬德里，兩軍現分別有6和3名傷兵。據報皇馬若奪標及贏得800萬歐元（約6850萬港元），便會將一半獎金贈予全隊。另外，西甲次席球隊基羅納今晚如果作客挫艾美利亞，便可以3分反壓皇馬升上榜首。