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體育

熱刺添生力軍 強勢征曼聯 普帥信重返爭標行列

【明報專訊】在英超近况截然不同的球隊曼聯及熱刺，將於明晨在奧脫福球場交鋒，卻分別因傷疲盡起和添入新兵，令兩領隊坦夏格及普斯迪高路不約而同對下半季充滿憧憬，其中普帥更直言，暫排第5的客軍有力爭標。

曼聯vs.熱刺 now611/621台 明晨00：30直播

熱刺今季英超首10輪打出一波8勝2和佳績，一度高居榜首，及後去年11月初至12月初的5仗僅得1分，聯賽排名急轉直下，近5場比賽又復勇豪取12分，以20戰得39分名列第5，落後榜首利物浦6分。

普斯迪高路信任新兵迪姆華拿

熱刺現有8名傷兵，也因亞洲盃和非洲國家盃而有孫興慜、柏比沙亞及比蘇馬缺陣，惟據報基斯甸羅美路、占士麥迪臣和文諾索羅門已接近傷癒，又已從熱拿亞收購守將達古辛，以及從RB萊比錫借來前鋒迪姆華拿，加上鋒將李察利臣上月5場聯賽獨取5球，遂令主帥普斯迪高路對下半季充滿期望。

普帥說：「熱刺已重返英超前列，為何不可？我軍度過了十分艱苦的上半季，但即使曾經不濟，現在的位置仍算不錯，而且表現持續穩定，令我們確感到可以更佳成績衝線。」他又回應迪姆華拿被質疑實力道：「我並不關心他以往在車路士的表現，只在乎他今天可為熱刺貢獻什麼。我相信他現已是一個截然不同的球員。」

曼聯多員傷兵陸續回歸

曼聯今季英超成績被熱刺比了下去，過去5輪僅獲4分成為導致現以31分位列中游的原因之一，不過隨着卡斯米路、利辛度馬天尼斯、勞基梳爾已復操，基斯甸艾歷臣、阿密特迪亞路及安東尼馬菲奧斯也將回歸，以及只有蘇夫恩岩拉伯特因參戰非國盃離隊，使領隊坦夏格相信明天會更好。

此外，坦夏格又暗示去夏加盟的安東尼今季「食白果」和無助攻的主因，是受到季初涉毆打前女友影響。此外，19歲翼鋒阿歷真度加拿祖昨當選上月最佳球員，亦是去年11月最佳的他，上月披甲8次交出入球和助攻各兩次，代表作是助球隊主場反勝阿士東維拉3：2中梅開二度。

另外，在英超排次席的維拉今晚如作客愛華頓凱旋便可追至與利物浦同分。

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