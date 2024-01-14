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體育
2024年1月14日星期日
港足夜鬥阿聯酋 迎亞洲盃首擊 安帥冀麾下藉參賽累積經驗
港足中堅陷傷兵潮 周緣德或臨危受命
世盃後隔14月再訪卡國 有港足更期待
卡塔爾澳洲旗開得勝 日本首仗缺三笘薰
澳網開鑼 佐高域登場證手腕傷勢無恙
港隊今戰男花團體賽 迎爭入巴黎奧運關鍵戰
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熱刺添生力軍 強勢征曼聯 普帥信重返爭標行列
高爾彭馬奠勝挫富咸 車路士收穫英超三連勝
拜仁新年首擊大勝賀芬咸 賽前悼名宿碧根鮑華
體壇快訊：陳善鈺佛州賽8強止步
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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