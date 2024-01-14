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體育

世盃後隔14月再訪卡國 有港足更期待

【明報專訊】一年多前來到卡塔爾一個月直擊世界盃決賽周全程，14個月後再次來到這個西亞國家，變成採訪亞洲盃決賽周，今屆有香港足球代表隊闊別56年再度參加這項亞洲最高級別盃賽，令本報記者比觀摩世界盃時更期待更緊張。

傳媒中心見區旗有feel

有別卡塔爾在2022年底主辦世界盃時的宣傳規模，包括兩間電訊商在當地機場爭相派發首數日免費的電話數據卡，以及球迷在世盃一個月期間，全程免費搭地鐵；經過14個月踏入2024年，再次來到這個大力發展體育盛事的西亞國家，以上推廣已不復見，地鐵經已收費（持亞洲盃門票球迷於比賽日例外），不過還是從機場精品店售賣的產品、市區內牆上佈置等等，仍然少許可見卡塔爾世界盃的痕迹。

今次抵步首兩日觀察，今屆亞洲盃氣氛暫未熾熱，在多哈市中心設置24支參賽球隊的部分宣傳櫃位更仍未完工，不過當步入傳媒中心就立即「有feel」，皆因大堂上方掛放顯示亞洲盃24隊的橫額，很快就看到正中間是香港特區區旗；沿途街上發現亞洲盃宣傳旗幟有香港區旗圖案時，也讓身在異地的記者即時多了一份親切感，同時感受到港隊在這項亞洲大賽真的有份參與其中，開始多了一份期待。

就如港足前隊長黃洋說過，今屆亞洲盃就是「香港球迷的世界盃」，無論取多少分還是能否入球破蛋、香港球迷遠赴入場還是安在家中睇電視直播，今晚10時30分先只做一件事：一齊撐港足。

文：余瑋

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