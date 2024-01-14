港足夜鬥阿聯酋 迎亞洲盃首擊 安帥冀麾下藉參賽累積經驗

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

阿聯酋vs.香港 HOYTV 77台 晚上22：30直播

安達臣聯同門將葉鴻輝昨出席首場亞洲盃賽前記招，港足世界排名150屬今屆24支參賽球隊最低，首仗即鬥世界排名64、鄰近卡塔爾如擁半個主場之利的阿聯酋隊。安達臣稱港足今次參賽是累積經驗，「我們來到一周體驗到良好訓練設施及球場，所有事對香港足球未來發展都很重要。我知道球隊在參賽隊伍中是世界排名最低，但足球就是足球，我們會盡力踢出表現」。

港足海外集訓閉門友賽1勝2負，先2：1反勝中國隊，然後1：2不敵塔吉克及0：2負沙特阿拉伯隊。安達臣高興香港足總給予4周準備亞洲盃提升球隊狀態，又稱日前跟阿聯酋風格相近的沙特友賽非常重要，此前擊敗國足亦增強了球員信心。

葉鴻輝盼好好享受賽事

願助謝家榮成長

葉鴻輝稱代表港足比賽已有14年，很興奮今次能參與亞洲盃，會好好享受其中，亦希望下屆可再出線，從而助港足未來以至年輕球員，包括與他競爭門將位置的謝家榮。

港足上次與阿聯酋交手為2013年底兩場亞洲盃外圍賽，主場和作客均負0：4。當年有上陣仍在今次26人大軍的，只餘葉鴻輝及鞠盈智兩人。葉鴻輝向本報表示，阿聯酋等中東球隊特點均行軍速度快，又稱球隊上下都希望在亞洲盃首擊有好表現，「首場分組賽一定要非常集中，阿聯酋以至所有亞洲盃決賽周球隊實力一定強，要專注避免早段失波」。

36歲老將鞠盈智仍記得當年大敗予阿聯酋情况，「我還清楚記得他們有外號『海灣美斯』的球員，當年港隊穩守突擊完全捱打，實力差距太大」。阿智認同對阿聯酋要先做好防守，「我們要在做好防守前提下，再利用反擊死球攻勢嘗試尋求入球機會，希望首場分組賽可搶分」。

阿聯酋主帥保羅賓度：今場是硬仗

阿聯酋隊上兩屆亞洲盃均入4強，不過今屆陣容平均年齡只得25.4歲，是24隊中第5年輕，但陣中仍有33歲隊史射手王阿里麥古特，以及入籍兵的巴西裔前鋒卡奧簡尼度及法比奧利馬，由曾執教韓國隊的葡萄牙籍教頭保羅賓度帶領，他曾在2022年東亞盃等兩度領軍「太極虎」鬥港足，不過他在賽前記招稱此前對賽難比較，形容港足踢法具侵略性，已分析對手強項和弱點，認為今場是硬仗。另外，與港足同組的3屆冠軍伊朗隊將於明晨踢首場比賽，對手是連續3屆出席這賽事的巴勒斯坦隊。