明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足夜鬥阿聯酋 迎亞洲盃首擊 安帥冀麾下藉參賽累積經驗

【明報專訊】經過56年，香港足球代表隊再度參與亞洲盃決賽周，今晚10時30分在卡塔爾出戰C組首場分組賽對阿聯酋隊。面對已連續兩屆殺入亞洲盃4強的對手，港足主教練安達臣昨在賽前稱今次球隊來到參賽是累積經驗，以助香港足球未來發展；隊長葉鴻輝稱代表港足比賽已有14年，今次會好好享受其中。

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

阿聯酋vs.香港 HOYTV 77台 晚上22：30直播

安達臣聯同門將葉鴻輝昨出席首場亞洲盃賽前記招，港足世界排名150屬今屆24支參賽球隊最低，首仗即鬥世界排名64、鄰近卡塔爾如擁半個主場之利的阿聯酋隊。安達臣稱港足今次參賽是累積經驗，「我們來到一周體驗到良好訓練設施及球場，所有事對香港足球未來發展都很重要。我知道球隊在參賽隊伍中是世界排名最低，但足球就是足球，我們會盡力踢出表現」。

港足海外集訓閉門友賽1勝2負，先2：1反勝中國隊，然後1：2不敵塔吉克及0：2負沙特阿拉伯隊。安達臣高興香港足總給予4周準備亞洲盃提升球隊狀態，又稱日前跟阿聯酋風格相近的沙特友賽非常重要，此前擊敗國足亦增強了球員信心。

葉鴻輝盼好好享受賽事

願助謝家榮成長

葉鴻輝稱代表港足比賽已有14年，很興奮今次能參與亞洲盃，會好好享受其中，亦希望下屆可再出線，從而助港足未來以至年輕球員，包括與他競爭門將位置的謝家榮。

港足上次與阿聯酋交手為2013年底兩場亞洲盃外圍賽，主場和作客均負0：4。當年有上陣仍在今次26人大軍的，只餘葉鴻輝及鞠盈智兩人。葉鴻輝向本報表示，阿聯酋等中東球隊特點均行軍速度快，又稱球隊上下都希望在亞洲盃首擊有好表現，「首場分組賽一定要非常集中，阿聯酋以至所有亞洲盃決賽周球隊實力一定強，要專注避免早段失波」。

36歲老將鞠盈智仍記得當年大敗予阿聯酋情况，「我還清楚記得他們有外號『海灣美斯』的球員，當年港隊穩守突擊完全捱打，實力差距太大」。阿智認同對阿聯酋要先做好防守，「我們要在做好防守前提下，再利用反擊死球攻勢嘗試尋求入球機會，希望首場分組賽可搶分」。

阿聯酋主帥保羅賓度：今場是硬仗

阿聯酋隊上兩屆亞洲盃均入4強，不過今屆陣容平均年齡只得25.4歲，是24隊中第5年輕，但陣中仍有33歲隊史射手王阿里麥古特，以及入籍兵的巴西裔前鋒卡奧簡尼度及法比奧利馬，由曾執教韓國隊的葡萄牙籍教頭保羅賓度帶領，他曾在2022年東亞盃等兩度領軍「太極虎」鬥港足，不過他在賽前記招稱此前對賽難比較，形容港足踢法具侵略性，已分析對手強項和弱點，認為今場是硬仗。另外，與港足同組的3屆冠軍伊朗隊將於明晨踢首場比賽，對手是連續3屆出席這賽事的巴勒斯坦隊。

上 / 下一篇新聞