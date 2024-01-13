明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

紐卡素曼城半季褪色求翻身 迪布尼恢復候命 哥帥讚如勝利之匙

【明報專訊】要數今季英超半程的退步球隊，紐卡素及曼城雖然仍居聯賽榜上半區，卻都是候選名單之內。曼城由去季與阿仙奴鬥得難分難解，來到今季一度跌至第4位；紐卡素更由去季半程位列前4名，跌至現時暫居第9。兩隊同受傷兵所困，「聖誕快車」期後下半季來臨，有奇雲迪布尼復出的「藍月」，與擺脫歐聯負擔的「喜鵲」，誰能率先大翻身？

紐卡素vs.曼城 now611/621台 明晨01：30直播

奇雲迪布尼對曼城有多重要？曼城領隊哥迪奧拿的回應，足以看到該比利時中場在他心中的分量，與其他戰將是如何不同：「沒有他（迪布尼）在陣，我們仍能踢出悅目的足球。但當他在場，他就是我們的勝利之匙。他屬於那種能人所不能的球員，可以在一眾速度飛快的攻擊手身後，交出匠心獨運的妙傳。」

哥迪奧拿對迪布尼讚美的背後，其實亦間接反映出今季曼城聯賽半程戰續反覆，與該32歲中場大將長期缺席有關。自2022／23球季至今，迪布尼即使只在今季英超賽事上陣23分鐘，他仍以99次關鍵傳送榮膺球隊的英超傳送之王，而且仍比次席的隊友領先18次。此外，他至今在英超只上陣240場已錄得英超史上第4多的102次助攻，而且單計場均助攻數（0.425次），更遠勝助攻榜前3名的傑斯、法比加斯及朗尼，故實是哥迪奧拿及藍月下半季衝刺的最強武器。

紐卡素或放賣主將防觸例

車路士迎鄰會富咸缺攻堅

主場出擊的紐卡素目前的內憂外患相當嚴峻，更有中場好手祖連頓因四頭肌傷勢，需缺席最少6周，而禍不單行的是，紐卡素日前亦宣布上季錄得達7,340萬鎊（約7.34億港元）虧損，而最近2季虧損更達1.5億鎊（約15億港元），或會觸犯英超的財政公平條例（FFP）。紐卡素行政總裁早前已放言「每個球員都有一個適合的價格」，有傳獲巴黎聖日耳門相中的中場大將般奴古馬雷斯，或會成為犧牲品。

另一方面，同樣在周中聯賽盃4強首回合落敗而回的「藍戰士」車路士及富咸，今夜則會上演同城打吡戰。單計往績，主場出擊的車路士最近10次面對富咸取得8勝1和1負佳績，惟藍戰士目前正受傷兵問題困擾，復出不久的射手尼干古早前又告受傷，另一射手尼高拉斯積遜亦需離隊參加非洲盃，而對今季曾在倫敦打吡擊敗阿仙奴和韋斯咸的富咸，恐有失分的可能。

上 / 下一篇新聞