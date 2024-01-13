紐卡素曼城半季褪色求翻身 迪布尼恢復候命 哥帥讚如勝利之匙

紐卡素vs.曼城 now611/621台 明晨01：30直播

奇雲迪布尼對曼城有多重要？曼城領隊哥迪奧拿的回應，足以看到該比利時中場在他心中的分量，與其他戰將是如何不同：「沒有他（迪布尼）在陣，我們仍能踢出悅目的足球。但當他在場，他就是我們的勝利之匙。他屬於那種能人所不能的球員，可以在一眾速度飛快的攻擊手身後，交出匠心獨運的妙傳。」

哥迪奧拿對迪布尼讚美的背後，其實亦間接反映出今季曼城聯賽半程戰續反覆，與該32歲中場大將長期缺席有關。自2022／23球季至今，迪布尼即使只在今季英超賽事上陣23分鐘，他仍以99次關鍵傳送榮膺球隊的英超傳送之王，而且仍比次席的隊友領先18次。此外，他至今在英超只上陣240場已錄得英超史上第4多的102次助攻，而且單計場均助攻數（0.425次），更遠勝助攻榜前3名的傑斯、法比加斯及朗尼，故實是哥迪奧拿及藍月下半季衝刺的最強武器。

紐卡素或放賣主將防觸例

車路士迎鄰會富咸缺攻堅

主場出擊的紐卡素目前的內憂外患相當嚴峻，更有中場好手祖連頓因四頭肌傷勢，需缺席最少6周，而禍不單行的是，紐卡素日前亦宣布上季錄得達7,340萬鎊（約7.34億港元）虧損，而最近2季虧損更達1.5億鎊（約15億港元），或會觸犯英超的財政公平條例（FFP）。紐卡素行政總裁早前已放言「每個球員都有一個適合的價格」，有傳獲巴黎聖日耳門相中的中場大將般奴古馬雷斯，或會成為犧牲品。

另一方面，同樣在周中聯賽盃4強首回合落敗而回的「藍戰士」車路士及富咸，今夜則會上演同城打吡戰。單計往績，主場出擊的車路士最近10次面對富咸取得8勝1和1負佳績，惟藍戰士目前正受傷兵問題困擾，復出不久的射手尼干古早前又告受傷，另一射手尼高拉斯積遜亦需離隊參加非洲盃，而對今季曾在倫敦打吡擊敗阿仙奴和韋斯咸的富咸，恐有失分的可能。